〈聲寶旺年會〉最大獎自家股票100張 總市值超過800萬元近3年最好

家電大廠聲寶 (1604-TW) 今 (25) 日舉行旺年會，由於新冠疫情影響，尾牙改為線上直播抽獎，獎品總市值突破 800 萬元，創近 3 年新高，其中最大獎為自家股票 100 張，一人最多獨得 10 張，以今日收盤價 25.5 元計算，價值 25.5 萬元，總裁陳盛沺表示，今年全年營收、獲利將拚優於去年。

陳盛沺指出，過去集團旗下聲寶、瑞智、東源物流等共同舉行，但今年受到疫情影響，部門各自舉辦，不過獎金、獎品均優於去年，獎品總市值超過 800 萬元，其中會抽出 100 張自家股票，一人最多可得 10 張，獎金最高則是 10 萬元；年終方面，陳盛沺表示，過去年終約 2 個月，不過去年營運表現佳，公司今年年終平均 2.5 個月。

展望今年，陳盛沺表示，除強化冰箱的銷售通路布局外，重心將擺在空調、洗衣機等品項，透過廣告宣傳、加深與經銷商連結、提升銷售能力，力拚今年在台市佔率較去年成長，以及寵物空調今年夏天啟動銷售，搶攻寵物商機，法人看好，聲寶今年全年營收年增 10%，重回 80 億元大關，本業獲利同步看增。

另外，聲寶旗下小金雞東源物流已著手規劃掛牌，聲寶約持股 72%，目標 2 年內掛牌上櫃或上市；東源物流資本額 4.34 億元，去年全年營收約 9 億元，年增 10%，稅後純益 1.09 億元，每股純益 2.5 元，近期積極跨入電商物流領域。