〈聲寶新品發表〉跨足餐飲領域 目標四年內營業額上看逾10億元

聲寶 (1604-TW) 去年與日本 GANKO 連鎖餐飲集團合作首家餐廳「莞固和食」，預計下 (12) 個月再展第 2 家新門市，集團總裁陳盛沺表示，目前已在桃園、新竹、新莊、板橋等地尋找新點，目標每季都會開新門市、四年內總營業額上看逾 10 億元。

聲寶與日本 GANKO 餐飲集團攜手合作後，在林口開設首家日本料理餐廳「莞固和食」，也是台灣成為 GANKO 第 1 個海外展店市場，年底前將在新北市新店開設第 2 家門市。

陳盛沺指出，台灣餐飲市場不容小覷，尤其台灣很少大規模公司來經營餐廳，目前在北市周圍尋找門市位置，包括桃園、新竹、新莊、板橋等，目標每季都能開設新門市，預計四年內總店數可達 20 家、總營業額上看逾 10 億元。

陳盛沺認為，隨著未來餐廳規模擴大，必須打造中央廚房確保食物品質，預計林口企業總部 2022 年啟用後，總部一樓約 300-500 坪造成中央廚房，未來更不排除搶攻外送商機。

陳盛沺表示，GANKO 在日本有 55 年歷史，店點橫跨關西地區，約百家門市，每年營收約有 300 億日圓 (約新台幣 1034 億元)，加上產品定價中價位，品牌與聲寶相當，因此尋求進一步合作。