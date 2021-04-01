亞馬遜：遠距工作預計秋季結束 在辦公室工作最具效率

美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 表示，隨著疫苗持續推進，公司計畫恢復以辦公室為中心的企業文化，遠距工作預計將在秋天結束。該公司認為，在辦公室的面對面工作能夠最有效率地進行開發、合作和共同學習。

亞馬遜在聲明中表示，計畫將回歸以辦公室為中心的企業文化，從而使得員工能有效率的一起合作或是進行開發。亞馬遜的辦公大樓內的餐廳和商店預期也將重新開市。目前，已經回到辦公室工作的員工約佔整體員工的 10%。

亞馬遜在先前曾將重返辦公室工作日定為 6 月 30 日，但是該公司表示，具體的時間將會因地區和國家而有所不同，同時也將考慮到確診病例數和疫苗的接種率。該公司將逐步讓員工重返辦公司工作，預期夏天時將有更多人進入辦公室工作，並且多數員將在秋季重返辦公室。

該公司也表示，將持續執行嚴格的安全規定，員工進入辦公大樓需進行溫度檢測，維持社交距離，配戴口罩，並加強辦公室內清潔工作等。

亞馬遜執行長 Andy Jassy 在去年 12 月底時曾表示，未來有機會依據工作性質，讓員工選擇彈性上班的方式。

谷歌 (GOOGL-US) 也宣布，為應對後疫情時代，員工將從四月份開始返回辦公室工作。該公司表示，員工返回辦公室上班的日期為 9 月 1 日。在去年新冠肺炎疫情爆發期間，谷歌是最早宣布在家辦公遠距辦工的科技大廠之一。