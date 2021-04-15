〈台積電法說〉成熟製程估缺貨到2023年 台積電新產能屆時將開出

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，總裁魏哲家表示，半導體產業產能短缺情況將延續至明年，成熟製程更可能缺到 2023 年；不過，台積電成熟製程新產能將於 2023 年開出，盼屆時能稍微緩解市場產能吃緊情況。

對於產能短缺與需求展望，魏哲家指出，由於半導體產業長期需求的結構性提升，及供應鏈短期失衡現象，客戶正面臨整個半導體產業產能短缺挑戰，台積電也正見證半導體潛在需求的結構性提升，來自 5G 與 HPC 相關應用的大趨勢，將在未來幾年驅動對先進製程的強勁需求。

魏哲家認為，COVID-19 從根本加速數位轉型，使半導體在人們日常生活中更不可或缺，也由於 COVID-19 導致供應鏈受衝擊，及地緣政治局勢緊張帶來的不確定性，使供應鏈為確保其供應穩定，產生短期失衡現象。

魏哲家預期，半導體需求持續維持高檔，今年整年都會面臨缺貨情況，產能短缺甚至可能延續至明年。

在全球成熟製程產能嚴重短缺情況下，台積電也罕見地擴充成熟製程產能。魏哲家表示，台積電與客戶緊密合作，目前產能中並未出現客戶重複下單情況，預期今、明年成熟製程缺貨情況將持續。

魏哲家也首次對外宣布，將擴充成熟製程產能，新產能要到 2023 年才會開出來，盼屆時能提供更多產能給客戶，並讓成熟製程產能吃緊情況稍獲緩解。

對於美國亞利桑那州廠進度，魏哲家表示，今年會開始動工，未來將考慮市場需求、生產效率等因素，決定下階段擴充計畫；至於新的擴廠計畫，他則回應，目前還未公布其他地區的擴廠計畫，並強調台灣仍是主要製造中心，產能還是會集中在台灣。