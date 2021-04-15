三大法人買超 外資加碼金融股再砍面板雙虎

在內外資追捧下，台股攻上「萬七」，外資目標鎖定金融股，敲進富邦金合計加碼共 2 萬餘張，同時趁面板股價攻高，大舉調節面板雙虎共 7 萬餘張。

三大法人中，外資與自營商各自買超 43.1 億元、41.43 億元，投信則反手調節賣超 3.32 億元，合計三大法人共買超 81.21 億元。

外資買超標的主要鎖定金融股，買超前 10 大個股中一半都是金融股，其中富邦金獲買超 1.7 萬餘張、京元電獲買超近 1.4 萬張，元大金與國泰金分別獲買超 1.2 萬張、1 萬餘張。

賣超標的則鎖定面板雙虎，友達與群創分別遭砍 3.6 萬張、3.4 萬張，彩晶也遭外資調節 3.1 萬張，另外，包括華邦電、長榮也分別遭外資調節 2.5 萬張、2.2 萬張，開發金也遭外資砍 1.4 萬張。

自營商部分，買超主要以 ETF 為主，期街口布蘭特獲買超 2.7 萬張、期元大 S&P 石油獲買超 2.1 萬張，國泰台灣 5G 或買超 4631 張、元大台灣 50 則獲買超 4005 張；另外，中石化、華新與富邦金也是自營商加碼標的。

賣超部分，元大台灣 50 反 1 賣超 4.2 萬張、元大滬深 300 正 2 遭調節 2.2 萬張、中信中國高股息賣超 3744 張、元大電動車 N 遭調節 3027 張、國泰台灣加權 50 反 1 遭調節 2822 張，新纖也遭調節 2484 張。

投信部分，主要鎖定傳產族群加碼，包括中鋼 (8762 張)、台塑 (2551 張)、南亞 (1657 張)，華邦電買超 4373 張、富邦金獲買超 4223 張、景碩獲買超 2490 張、長榮獲買超 1443 張。

賣超標的中主要則以電子股為主，包括欣興 (3636 張)、旺宏 (3376 張)、世芯 - KY(2838 張)、緯創 (1896 張)、群創 (1664 張)。