現代汽車計劃從2022年開始 每年在中國推出電動車

南韓領先的現代汽車 (Hyundai Motor) 在週四 (15 日) 表示，計劃從 2022 年開始，每年都在中國市場推出電動車 (EV)，以增強該公司在全球最大汽車市場中的市佔率以及影響力。

現代汽車表示，該公司及旗下起亞汽車將從明年開始在中國逐步推出 21 種氫燃料電池電動車和其他電動車。該公司計劃在 2030 年之前，總共推出 21 款現代和起亞 (Kia) 品牌的電動車，其中包括現代 IONIQ 5 和起亞 EV8，以擴大在中國的市佔率。

此外，該公司也表示，計劃至 2025 年，將該公司旗下燃油汽車的數量從目前的 21 種減少到 14 種。

受到全球半導體晶片短缺的影響，現代汽車蔚山一號廠停產一週直到 4 月 14 日。該工廠主要負責生產新款電動休旅車 IONIQ 5，此外該廠也組裝小型休旅車 KONA。針對該次停工，該公司預計將會造成總共 12,500 輛，包含 6,500 輛 IONIQ 5 以及 6,000 輛 KONA 的生產損失。

現代汽車證券 (Hyundai Motor Securities) 研究員 Roh Geun-chang 在最近的一份報告中表示，預期目前的短缺問題最早要到第二季末才能夠解決。

有數據顯示，中國已經是世界上最大的電動車市場，去年該國生產出 100 萬個電動車型。為了打入中國的氫能汽車市場，現代汽車計劃在明年於中國建立第一家海外氫燃料電池工廠。現代汽車預計，作為中國最大的汽車市場，中國對氫燃料電池系統的需求將進一步增長。