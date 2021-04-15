〈材料-KY展望〉本土積極擴產 可望登陸北非設廠成首宗海外投資

材料 - KY(4763-TW) 正式打入日本及英美大型菸草集團供應鏈，並自今年第二季起開始簽約供貨絲束，董事長王克璋對自家產品信心大振，將啟動擴廠計畫，一口氣增加每年 5000 噸絲束產能，最快明年底投產；同時，材料 - KY 赴北非設廠的計畫，在延後兩年後也將正式啟動。

材料 - KY 董事長王克璋指出，在北非的投資，將是材料 - KY 首度大型海外設廠案，合作對象爲中菸及埃及的東方菸草公司兩國營企業，在當地生產的醋酸纖維絲束，主要應用在不燃燒電子菸濾嘴上使用。

材料 - KY 營收比重 70% 醋酸纖維絲束，主要應用在香菸濾嘴，過去客戶除了大陸中菸為一線國際大廠，其他客戶也多為區域型菸草公司。

但材料 -KY 此次打進的英美菸草和日菸皆為一線國際大廠，其中英美菸草旗下包括知名的五五五、登喜路等香菸品牌。

由於材料 - KY 大型客戶新增訂單動能強，材料 - KY 的絲束廠這幾年持續擴產，但產能還是不夠，目前絲束年產能為 1.6 萬噸，原有廠區空間不敷使用，公司正洽談購置舊廠旁的土地廠房，廠房交易最近就會完成，將隨即啟動擴廠，預計再增加 5000 噸絲束產能，最快 2022 年年底投產。

材料 - KY 由於絲束需求強勁，醋片也有相當數量訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年新產能開出，樂觀看待今年營收將再創高，有機會達雙位數成長，今年首季累計營收為 6.31 億元，較去年同期成長 20%。

綠色環保材料方面，材料 - KY 本月開發的可降解材料獲得歐盟認證，有助擴大在歐洲地區的產品推廣與開發各式應用。由於使用醋酸纖維素製造的產品可在使用後於堆肥或特定環境下，分解成葡萄糖和醋，最後成為二氧化碳和水並進入生物循環，是永續環保材料來源。

材料 - KY 也投入研發材料開發與新產品應用，受惠各國環保法規帶動，材料產品可取代無法生物降解並對環境有害的塑膠微粒，在化妝品、個人護理產品有相當大的商機，也可應用在食品包材及農業用膜等方面。

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