〈立凱股東會〉接獲車廠訂單 2025年赴歐、美進行量產

高端磷酸系正極材料大廠立凱 - KY(5227-TW) 今 (15) 日舉辦股東會，董事長張聖時指出，由於正極材料占整台電動車成本高達 12%，車廠均積極找尋合作夥伴，立凱為少數非中系業者，並已接獲客戶訂單，且為滿足在地化生產要求，預計 2025 年將在歐美設廠，並進行量產，初步量產規模 7500 噸。

張聖時指出，電池占整台電動車 40% 的成本，正極材料又因攸關電池能量密度及安全性能，占整組電池 30% 的成本，等同於正極材料占整台 12% 的成本，因此被各大車廠視為競爭力關鍵。

各國政府也積極推動電動車發展，新能源新創公司、傳統車廠相繼投入，帶動車用電池市場快速成長，以正極材料最常見的鎳三元、磷酸系來看，各家車廠均同時發展兩種產品，將鎳三元應用在高階車款、磷酸鐵鋰則使用在平價車款。

張聖時坦言，立凱自 2018 年起開始與車廠客戶接觸，目前已有兩家電動車客戶準備在 2025 年進入量產階段，且因地緣政治風險疑慮難解，各大車廠除了期望在地化生產，也偏好非中系業者，加上歐美當地業者已陸續倒閉或遭收購，僅剩日本住友、立凱兩家供應商。

張聖時認為，未來 5 年會將立凱帶往國際市場，擺脫中國低價競爭，強調「如果沒有把握這次機會，就真的沒有機會」，因此積極募資，期望配合客戶前往當地設廠，初估投資金額就要 10 億元 (不含建廠)。

針對赴歐美設廠，立凱有三方案，首先即是在資本市場募資資金，再者是合資，最後才是授權，初步量產規模為磷酸材料 7500 噸，高鎳三元材料 750 噸，可望貢獻營收 7500 萬美元。