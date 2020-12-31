材料-KY訂單能見度高 加碼垂直整合投資明年全數到位

材料 - KY(4763-TW) 在醋片、絲束市場需求旺盛且價格持穩下，今年第三季毛利率連 6 季站穩 30% 以上，在有利的市場供需下，今 (31) 日董事會決議擴充一條絲束生產線，增加 5000 噸年產能，預計明年上半年完成擴充後的年產能，將達 2 萬噸。

材料 - KY 此新投資計畫今年第三季即在進行規劃，擴廠地點選定在濟南原廠區旁，2021 年完成擴充後，有利集中管理及生產的效益。

目前材料 - KY 的擴充計畫已從上游原料投資成立醋酐廠，新廠預期將投入約新台幣 2.13 億元，建造 6 萬噸設計產能，預計 2021 年第二季完工，將有利降低及穩定生產成本。

材料 - KY 今年 6-7 月籌設新增年產塑料級 5000 噸醋片產能，約增加 25% 的醋片產能，新增產能開出後，預計明年產能擴充到 3 萬噸；今天董事會後預計再往下游絲束產品投資，今天材料 - KY 董事會決議，對現有系束產能再擴充 5000 噸年產能，預計明年完成擴充之後的年產能擴大到 2 萬噸。

材料 - KY 主管指出，9-12 月為塑料級醋片銷售旺季，公司目前觀察到塑膠鏡框的需求已達旺季水準，加上絲束需求強勁，訂單能見度也高，目前訂單已延伸到明年第一季，因此由上、中、下游全面投資擴產，效益將在明年顯現。

材料 - KY 今年前三季稅後純益 3.05 億元，年增 34.2%，每股純益 6.09 元。