材料-KY前三季稅後純益大增34% EPS 6.09元創同期新高

材料 - KY(4763-TW) 今 (13) 日公布最新財報，毛利率連 6 季站穩 30% 以上，第三季稅後純益 8113 萬元，季減 17.24%，年減 20.14%，每股純益為 1.62 元，累計前三季稅後純益 3.05 億元，年增 34.2%，每股純益 6.09 元，為歷年同期新高。

材料 - KY 第三季營收 6.21 億元，毛利率為 32.04%，季減 3.2 個百分點，年增 1.64 個百分點，稅後純益為 8113 萬元，季減 17.24%，年減 20.14%，單季每股純益為 1.62 元；2020 年前三季營收 16.89 億元，毛利率為 33.39%，年增 4.08 個百分點，後純益 3.05 億元，年增 34.2%，每股純益 6.09 元。

材料 - KY 今年第三季營收創新高，季增 14%，年增 11%，營收成長主要是因絲束需求強勁，紡絲級醋片密集出貨帶動，絲束和醋片第三季營收分別較去年同期增加 9% 和 14%。

材料 - KY 主管指出，第三季獲利如扣除可轉債未實現評價損益影響，歸屬母公司純益與每股純益已連續 9 季較前一年成長，達 1.32 億元，顯示核心獲利持續增長，較去年成長 64%，較上季增加 28%，第三季扣除可轉債評價未實現損益影響後，每股純益為 2.64 元。材料 - KY 第三季認列 5100 萬元的可轉債評價損失。

展望第四季，材料 - KY 指出，9-12 月為塑料級醋片銷售旺季，公司目前觀察到塑膠鏡框的需求回復至過往銷售旺季水準，加上絲束需求強勁，訂單能見度高，正面看待第四季營收與獲利；材料 - KY 10 月營收達 2.16 億元，較去年同期增加 14.11%。

材料 - KY 在成本控制方面也不俗，原物料價格有機會持續支持提升獲利，年初已簽訂今年的木漿合約，價格也已鎖定好，醋酐價格今年第二季暫時上漲後，目前價格已回落；新增產能方面，材料 - KY 今年 6-7 月籌設新增 5000 噸醋片產能，約增加 25% 的醋片產能，新產能 10 月開始量產。

材料 - KY 目前繼續往上游整合成立醋酐廠、擴充產能、積極開發綠色可生物分解的新產品以及規劃埃及合資絲束新廠；新廠預期將投入約新台幣 2.13 億元，建造 6 萬噸設計產能，預計明年第二季完工，將有利於降低及穩定生產成本。

持續擴充產能方面，材料 - KY 規劃新增一條絲束產線，預期明年上半年量產，將繼續擴充醋片產線，明年底將新增 5000 噸設計產能。材料 - KY 也將赴北非投資 1500 萬美元設立合資絲束廠，規劃年產能 8000-10000 萬噸，預估第一期廠房 2023 年完工。