後疫情新生活！分析師喊買百勝：技術投資將開花結果

百勝餐飲集團 (Yum! Brands) (YUM-US) 週三獲分析師調升股票評級，因分析師認為百勝對技術的投資、不斷成長的外賣業務和更璀璨的營收前景值得更高的估值。



分析師 John Staszak 將百勝股票評級自「續抱」調升至「買進」，目標價 135 美元。他稱，百勝股價沒有完全反映出公司「多元化品牌、同店銷售上升的前景、全球營運和輕資產業務模式。」

他也樂觀認為，隨時間推移，旗下肯德基和塔可鐘獨家合作夥伴 Grubhub (GRUB-US) 訂單將增加，而這將有利於百勝集團。

他預期百勝集團在經歷 2020 年暫緩後，今明兩年將重啟擴大餐廳版圖的行動。

Staszak 大讚百勝集團近期收購線上訂購和營銷平台 Tictuk 的行動，他認為此舉補全了該公司肯德基新電商功能和塔可鐘、必勝客的技術投資。

儘管新冠疫情可能已經進入尾聲，許多產業專家仍認為，未來外賣送餐業務會是速食業關鍵一環。針對此點，他指出百勝集團正戮力降低外賣送餐時間，並提高線上訂購單數量，尤其是必勝客品牌。

百勝股價的本益比 (股價 / 2022 年 EPS 估值) 是 25，接近其 2 年歷史範圍的上線，但 Staszak 仍認為「目前的本益比不足以反映我們對百勝在未來 12 個月內強勁營收和收益成長的預期。」

百勝週三收高 0.60% 至 118.16 美元，創 52 週新高紀錄。該股今年迄今上漲近 9%，去年漲幅 47%。

今年 2 月百勝公布的季度財報優於預期並宣布提高股息。同月，該公司也擴大與人造肉製造商超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 的合作關係。