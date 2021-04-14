大立光營運遭遇逆風 掌門人林恩平4個密謀救霸業

大立光 (3008-TW) 去年面臨諸多營運挑戰，合併營收 559.4 億元，每股純益 182.86 元，雖然繳出超過 67% 的高毛利率仍亮眼，但整體營收與獲利卻大幅衰退，獲利跌幅高達二位數，使得股價欲振乏力。然而，執行長林恩平早已低調展開新事業布局，透過 4 個密謀，為大立光下個十年鋪路，力拚重返股王榮耀。

《財訊》報導指出，大立光的營運正遭遇一場大逆風。首先遇到的就是流失中國大客戶訂單。美中貿易戰開打後，華為成為頭號制裁對象，據市調機構 TrendForce 統計，華為全球手機市占，從 2019 年 16% 下滑至 2020 年的 13.4%；全球排名從第 2 跌落第 3，預估 2021 年還會跌至第 7。第二大逆風是美系客戶刻意培養多元供應商，讓大立光高階鏡頭的獨門生意遭到新的競爭者瓜分。

(圖：財訊提供)

第三大逆風則是關鍵零組件爆發缺貨潮，由於疫情帶動筆電與居家視訊鏡頭需求大增，造成感測器大廠索尼與三星擴產不及，高階感測器一貨難求。此外，疫情導致量產進度延宕，再加上 5G 相關產品出貨量激增，也使包含處理器在內的半導體元件掀起缺貨潮。這兩大關鍵零組件的嚴重缺貨，造成大立光出貨延遲。

《財訊》報導指出，林恩平布局潛力市場，進軍車用只做不說。眾所周知，今年手機鏡頭市場規模雖然會超過 500 億美元，但成長力道趨於緩和；反觀車用鏡頭規模，今年推估為 72 億美元，雖只有手機的 1/7，但未來會以每年雙位數成長，市場想像空間大，但大立光至今一直未大動作跨入，這也是法人一直質疑林恩平的問題。

大立光尋找新金雞母，考慮併入大陽科技，林恩平的第二個策略調整，則是重返 VCM (音圈馬達) 市場。法人分析，對大立光將是一大利多，不僅手機致動器市場潛力可觀，還能提高客戶的倚賴度，也有助於縮減供應週期。林恩平甚至指出，如果 VCM 營收變大，會考慮把子公司大陽科技併進來，頗有重整旗鼓的味道。

第三，從年報關鍵數字、美國專利局的專利數量統計，可發現高毛利的醫療鏡頭與隱形眼鏡，也是大立光加碼的重點。第四，大立光持續在生產管理上緊發條。林恩平曾說，大立光的競爭優勢就是從光學設計、模具開發、射出成型、光學薄膜、鏡頭精密組裝，到自動化組裝設備 (包括軟體與晶片) 的核心技術都自主開發，其中自行開發的模具更是一門獨門技術，這也是維持高良率的關鍵。

站在投資人的立場，看的是林恩平應對市場變化的調整力，以及未來的成長性。大立光股價從 6000 元高峰跌至 3000 元，最大的關鍵除了業績下滑，更重要的是本益比的修正，已從最高時的 30 多倍，下調至 20 倍以下。

《財訊》報導，事實上，大立光彈藥充足，帳上現金水位高達千億元以上，擴廠動作更是馬不停蹄，林恩平早已透過 4 個密謀，低調展開新事業布局、強化營運管理，盼能讓大立光股價走出谷底，再造股王盛世。