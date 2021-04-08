〈大立光法說〉手機鏡頭感測器及AP缺料 林恩平：4月營收下滑 5月也看不好

大立光 (3008-TW) 今 (8) 日召開線上法說會，在全球半導體產業供應吃緊下，鏡頭相關的半導體製程的感測器及應用微處理器 (AP) 缺料，除先前大立光已預告 4 月出貨將較 3 月下滑，執行長林恩平今天更指出，部分高畫素感測器已經停產，5 月看起來也不好。

林恩平指出，由目前供需狀況研判，第二季客戶原有訂單將延遲一季才出得了貨，雖然第二季訂單遞延，但產品價格早已談定，不會因為遞延出貨而降價，同時，生產線的產能排程也已排定，目前沒有能力因為出貨延遲而再到市場取得新訂單來排入產線生產。

林恩平強調，現在供給端主要是感測器和 AP 產能供應不及，高階機款需求雖然持續，但受到零組件缺料影響，客戶產品會往後延，時程至少一季。不過，部分客戶下半年出貨的鏡頭規格已確定，客戶端擔憂大立光第三季產能將因旺季無法因應，多要求大立光在本季提前生產備貨因應。

大立光和先進光 (3362-TW) 之間訴訟長達 9 年的侵害營業祕密案，雙方在今年 3 月和解，先進光支付授權金和賠償金額，挹注大立光首季毛利。大立光指出，與先進光訴訟認列因簽署保密協定，不便公布賠償金額，是否每季都會認列，也要看合約認列，金額並非固定，但授權金收入有助毛利率提升，而雙方未來應該也不會合作。

大立光 2021 年第一季營收為 118.2 億元，毛利率 64.74%，季增 0.3 個百分點，年減 5.19 個百分點，稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%，年減 20.91%，每股純益為 39.62 元。

林恩平指出，大立光已開始導入新製程，客戶青睞高畫素、高解析度，由於輕薄手機要維持影像品質，從設計到製造都是挑戰。

林恩平也說，手機鏡頭規格方面，市場需求目前確實提升，7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭有愈來愈多客戶導入，但 8P 鏡頭規格難度較高，不過手上也有 9P 鏡頭陸續打入參考設計，看好設計價值高於 8P。

大立光去年每股純益為 245.34 億元，每股純益 182.9 元，董事會通過，去年盈餘每股擬配發 91.5 元現金股利，創歷史新高，將發出 122.7 億元現金，法人關心未來是否維持高股利，林恩平指出，目前手中現金已經足夠，且 2023 年新產能會按規劃開出，如果沒有新投資計畫，有可能會再提高股利。