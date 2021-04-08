〈大立光法說〉4、5月營運保守看、先進光和解金挹注毛利 一文看懂九大重點

光學鏡頭廠大立光 (3008-TW) 今 (8) 日召開線上法人說明會，由執行長林恩平親自主持，大立光第一季每股純益 39.62 元，為近三季以來最低，此外，由於半導體感測器 (sensor) 及應用微處理器 (AP) 缺貨，衝擊拉貨動能，4 月出貨將比 3 月差，5 月也不好。不過，先進光和解金從首季起可望逐季挹注毛利。《鉅亨網》整理出本次法說九大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

首季財報出爐

大立光 2021 年第一季稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%、年減 20.91%；每股純益 39.62 元，為近三季以來獲利新低。

大立光第一季營收 118.2 億元，毛利率 64.74%，季增 0.3 個百分點、年減 5.19 個百分點；稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%、年減 20.91%；每股純益為 39.62 元。

第二季展望

在全球半導體產業供應吃緊下，鏡頭相關的半導體製程的感測器及應用微處理器缺料，除了先前大立光已預告 4 月出貨將較 3 月下滑，執行長林恩平更指出，部分高畫素感測器已經停產，產線重建需要一個季度的時間，因此，5 月看起來也不好，差多少到時候再看。

客戶訂單遞延

林恩平指出，從目前供需狀況來研判，第二季客戶原有訂單將延遲一季才出得了貨，雖然訂單遞延，但不會取消，且產品價格早已談定，也不會因遞延出貨而降價。

林恩平表示，考量第三季進入傳統旺季，為避免排擠到下半年其他新機鏡頭客戶，將依照客戶要求，提前備貨，由於第二季生產線排程已敲定，目前沒有多餘能力因出貨延遲而再到市場取得新訂單來排入產線。

鏡頭趨勢

大立光已開始導入新製程，客戶青睞高畫素、高解析度，由於輕薄手機要維持影像品質，從設計到製造都是挑戰。

在手機鏡頭規格方面，林恩平表示，市場需求目前確實提升，7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭有愈來愈多客戶導入，8P 鏡頭規格難度較高，不過，手上也有 9P 鏡頭陸續打入參考設計，看好設計價值高於 8P。

新應用領域布局

法人關注大立光是否切入車用鏡頭市場，林恩平指出，目前既有客戶持續交貨中，未來如果出現合理毛利率的新訂單都不排除切入，客戶要什麼我們就做什麼。

此外，蘋果正積極投入擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR) 的技術研發，高規鏡頭廠可望直接受惠，不過，林恩平透露，未來朝向取代手機的方向努力，但在技術研發上還有一段路要走，但對新產品的開發的確都有參與其中。

VCM 進度

林恩平指出，公司投入 VCM 已久，因為 VCM 及鏡片兩個製程都會做，如果兩個綁在一起做，有助供應鏈生產周期，且一起交給模組廠，模組廠不用對焦，生產程序可縮短，但還是要看客戶需求，是否需要一起組。

新廠計畫

大立光目前有 3 座新廠，正如期建置中，其中台中工業區新廠達 4200 坪，已經發包建設工程及採購相關設備，預計 2023 年落成，若 VCM 有擴產需求，將以租賃廠房的方式因應。

先進光和解

對於先進光 (3362-TW) 營業祕密侵害案和解，林恩平首度對外說明，先進光支付授權金和賠償金，的確挹注大立光首季毛利，不過，因簽署保密協定，不便公布賠償金額，是否每季都會認列，也要看合約認列，金額並非固定，但授權金收入有助毛利率提升，雙方未來應該也不會合作。

股利政策

大立光去年每股純益為 245.34 億元，每股純益 182.9 元，董事會通過，去年盈餘每股擬配發 91.5 元現金股利，創歷史新高，將發出 122.7 億元現金，法人關心未來是否維持高股利，林恩平指出，目前手中現金已足夠，且 2023 年新產能會按規劃開出，如果沒有新投資計畫，有可能會再提高股利。