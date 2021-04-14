〈房產〉希望城市與美河市 拿下雙北捷運宅交易量冠亞軍

房仲業者依據實價登錄資料，統計去年 2 月至今年 1 月雙北市捷運宅的成交資料，成交量第一名為新北蘆洲站分構的千戶社區「希望城市」，成交 120 件，成交每坪 42.3 萬元，也是統計前十名排行最低。

統計顯示，近一年雙北市捷運宅的交易量中，「希望城市」交易量排行第一，永慶房屋業管部協理謝志傑指出，周邊生活環境良好，鄰近蘆洲捷運公園及蘆洲國民運動中心，此外，希望城市為戶數逾千戶的超大型社區，社區的房型相當多元，且公設比僅 27%，加上到站即到家的交通優勢，讓該社區成為最熱門的捷運宅。

成交量排行第二的是位於新北新店區與小碧潭站共構的「美河市」，成交件數為 82 件，平均單價每坪 54 萬元。美河市同樣是總戶數逾千戶的超大型社區，與希望城市較不同的是，小碧潭站有與京站及 IKEA 共構大型商場，帶動地區的生活機能。生活環境方面，則鄰近大面積的河濱公園，並屬於河岸第一排，在兼顧休憩空間與景觀的環境下，成為吸引民眾購屋的誘因。

交易量排行第三的為三重區的「冠德捷世」，與捷運菜寮站共構，成交件數為 57 件，平均單價 50.9 萬元。謝志傑表示，菜寮站屬於三重較早期發展的商圈，商業發展活絡，生活機能相當完善。而菜寮站周邊也有綜合運動公園，是附近民眾運動的好所在，晚間更有不同的社團在此活動。另外值得注意的是，菜寮站僅需 2 站就可以進入台北市，在僅約 50.9 萬元的親民價格下，相當適合小資族於此購屋。

從平均交易單價進行觀察，平均單價前三名的捷運宅皆位於台北市，其中單價最高的為與松江南京站共構的「新東京宅」，平均單價 81.2 萬元。平均單價排名第二的是與南京三民站共構的「台北摩根」，平均單價約為 80.7 萬元。