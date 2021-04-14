〈陸港盤後〉科技股吹反攻號角 陸、港股喜迎紅盤

週三 (14 日)A 股三大指數均開高，受到特斯拉股價大漲，美國通膨增溫拉動金價反彈的帶動，黃金、特斯拉等類股漲幅較高，另一方面新冠檢測概念股漲幅相對不俗，刺激之前跌幅較重的族群紛紛走揚，推升指數震盪上漲，創業板指在醫美類股大漲的帶動下漲幅一度接近 2%。

盤中銀行股反轉下滑，加上恆瑞醫藥跳空重挫影響醫藥類股走勢，一度拖累上證翻黑。不過最終在鋼鐵股上漲的支撐下，三大指數重回漲勢。今日滬深兩市成交金額仍處低迷，成交金額只有 6540 億人民幣，較前一個交易日再減 174 億人民幣。

港股方面，S&P 500 再創新高，美科技股反彈，拉抬港股開高。美團 (3690-HK) 澄清大股東欲拋售離場的猜測為不實傳聞、小米 (1810-HK) 宣布發展遊戲手機、吉利汽車 (175-HK) 母公司旗下兩間公司計劃獨立上市，重要個股的利多消息拉抬港股保持紅盤。

近期表現較為弱勢的科技類股大幅走揚，當中以網科類股表現最為亮眼，市場認為中國主管機關已經預告只要發展出公平競爭的電商環境，阿里事件可以算落幕，網易 (9999-HK) 漲 5.76%，美團漲 3.84%，百度 (9888-HK) 漲 3.02%，京東 (9618-HK) 漲 2.55%，騰訊 (700-HK) 漲 2.55%。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.6%，報 3416.72 點；科創 50 指數上揚 1.07%，報 1254.71 點；深證成指走升 1.55%，報 13738 點；創業板指上漲 2.24%，報 2804.41 點。

恒生指數上漲 1.42%，報 28900.83 點、恒生科技指數上漲 2.32%，報 8225.67 點。

北向資金進出方面，週三北向資金買超人民幣 57.31 億元，其中滬股通買超人民幣 15.41 億元，深股通買超人民幣 41.9 億元。

法人觀點

山西證券指出，近期企業盈利數據較為平淡，大盤要出現連續放量上漲或者殺跌的機率不高，指數仍將繼續維持震盪走勢。對於指數短線低點，投資人可以適量進場佈局。中線來看，在高獲利週期產業維持高景氣、消費服務等產業持續復甦的因素下，市場在橫向整理後可望重回牛市。

瑞信建議，從長期來看投資人仍應堅持配置新經濟產業和新產業。未來全球和中國的經濟發展和政策還是將側重於如科技、新能源車等產業。而傳統行業需要有重大的轉變，才能更加獲得市場青睞。

