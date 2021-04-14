【袁志峰】加強監管，平台經濟股持續受壓

今天推介 - 丘钛科技 (1478), 上日收市 $15.0

1) 股市前景

恒指昨日小幅反彈，成交偏低，中國政府加強監管平台經濟令科技股受壓，美團 (3690) 領跌。筆者認為港股仍處調整階段，暫時欠缺向上突破的催化劑，但下跌空間亦有限，維持上落市格局，平台經濟相關股份將跑輸大市。

今天推介是丘钛科技 (1478) — 公司主要從事中高端攝像頭模組、指紋識別模組的生產和銷售，2020 年度收入及盈利達 174 億元(人民幣 · 下同) 及 8.40 億元，分别同比增長 32% 及 55%，現價對應 2020 年度市盈率 17.6 倍。今年首季度，攝像頭模組及指紋識別模組銷售量分別按年增加 39% 及 61%，估計全年增長 30% 之目標可達到。去年 12 月，公司宣布計劃分拆旗下攝像頭模組業務予 A 股上市，有望提升股東價值。基於手機及智能汽車的蓬勃發展，筆者對攝像頭模組的需求持樂觀看法，維持買入建議，6 個月目標價 17.0 元，止損價 14.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 105 點，早盤做好，最多漲 424 點，午後偏軟，曾抹去全部漲幅，收報 28497 點，升 43 點或 0.15%，成交額按日減 11% 至 1428 億元，3 月份日均成交額 1979 億元。港股通南向資金淨買入約 12 億元。4 月以來淨買入 98 億元。3 月淨賣出 127 億元。

藍籌股 28 升 22 跌 5 持平。美團 (3690) 及萬洲國際 (288) 跌逾 7% 及 2%，是表現最差藍籌。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 1%。九龍倉置業 (1997) 及申洲國際 (2313) 升逾 6% 及 4%，是升幅最大藍籌。其次是友邦保險 (1299) 及中信股份 (267) 漲逾 3%。中石化 (386) 及領展 (823) 升逾 2%。

恒生科指跌 1.6%，成份股 7 升 24 跌，大型科技股漲跌不一。阿里 (9988) 及京東健康 (6618) 升少於 1%。京東 (9618) 及快手 (1024) 跌逾 3%，美團 (3690) 跌逾 7%，是表現最差成份股。明源雲 (909)、同程藝龍(780)、微盟(2013) 及 ASM 太平洋 (522) 跌逾 3%。中芯國際 (981) 及聯想 (992) 漲逾 1%，是表現最佳成份股。

板塊方面，體育用品及奶製品股普遍升逾 1%。軟件、手機零件、光伏、濠賭、航空及電力股跑輸大市，跌幅居前。丘钛科技 (1478) 跌近 3%。信義光能 (968) 及福萊特玻璃 (6865) 跌 3%-4%。銀河娛樂 (27)、永利澳門(1128) 及澳博控股 (880) 皆跌 2%。中國 3 大航空股跌 1%。華能國際 (902) 及華潤電力 (836) 跌 2%-3%。

周二上証指數平開，早段做好，最多漲 0.4%，隨後輾轉下跌，午後曾倒跌 0.7%，尾市回穩，收報 3396.47 點，跌 0.5%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交約 6700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1100 億元。滬深股通北向資金淨買入 85 億元，4 月以來淨買入 75 億元。3 月淨買入 187 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家市場監管總局、中央網信辦、稅務總局聯合召開互聯網平台企業行政指導會，要求充分發揮阿里案警示作用，限期全面整改問題，建立平台經濟新秩序。會議要求各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。(信報)

中國海關總署公布，3 月份以美元計價，出口按年增長 30.6%，遜於預期增長 38%；進口按年則增長 38.1%，高於市場預期增長 24.4%。3 月份貿易順差 138 億美元。(信報)

4) 個股訊息

中國人壽 (2628) 公布，今年首季累計原保險保費收入約 3239 億元人民幣，按年增加 5.2%。(信報)

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