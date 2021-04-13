【袁志峰專欄】港股欠方向，維持上落市

今天推介 - 中海油 (883), 上日收市 $7.98

1) 股市前景

受 A 股疲弱拖累，港股昨日回調，成交偏低，阿里 (9988) 反彈符預期，其他大型科技股全線下跌，南向資金轉淨賣出，反映投資者關注監管風險。港股仍處調整階段，暫時欠缺向上突破的催化劑，但下跌空間也不大，維持上落市格局。

今天推介是中海油 (883) — 股價近日急回，現價對應 2020 年度市盈率 12.0 倍，市賬率 0.69 倍，股息率 5.6 厘，估值吸引。紐約期油每桶價格去年均價約 40 美元，今年首季約 58 美元，目前約 60 美元。全球經濟復甦對石油需求有支持，估計中海油今年盈利有明顯增長。維持買入建議，目標價 9.5 元，止損價 7.6 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 93 點，已是全日高位，隨後輾轉回落，早盤最多曾跌 425 點，午後靠穩，收報 28453 點，跌 245 點或 0.9%，成交額按日增 13% 至 1607 億元，3 月份日均成交額 1979 億元。港股通南向資金淨賣出約 25 億元，包括淨賣出約 7 億元吉利汽車 (175) 及 5 億元美團 (3690) 股份。4 月以來淨買入 86 億元。3 月淨賣出 127 億元。

藍籌股 9 升 43 跌 3 持平。瑞聲科技 (2018)、阿里(9988) 及安踏體育 (2020) 分別漲逾 12%、6% 及 2%，是表現最佳藍籌。吉利汽車 (175) 及美團 (369) 分別跌 7% 及 5%，最跌幅最大藍籌。其次是申洲國際 (2313)、小米(1810) 及海底撈 (6862) 跌近 3%。百威亞太 (1876) 及石藥集團 (1093) 跌 2%。

恒生科指跌 1.6%，成份股 4 升 27 跌。瑞聲科技 (2018)、阿里(9988) 及同程藝龍 (780) 分別漲逾 12%、6% 及 3%，是升幅最大成份股。明源雲 (909) 及微盟 (2013) 跌逾 7% 及 6%，是表現最差成份股。美團 (3690)、金蝶國際(268)、金山軟件(3888)、中芯國際(981) 及新東方在線 (1797) 跌 4%-5%。百度 (9888)、快手(1024) 及閱文集團 (772) 跌逾 3%。

板塊方面，體育用品股上升。軟件、晶片、光伏、汽車、有色金屬及航運股跑輸大市，跌幅居前。協鑫新能源 (451) 及福萊特玻璃 (6865) 跌 12% 及 6%。信義光能 (968) 及信義能源 (3868) 跌 4%。長城汽車 (2333) 跌 7%。紫金礦業 (2899)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 跌 5%-8%。中遠海控 (1919)、中遠海發(2866) 及東方海外 (316) 跌 4%-8%。

周一上証指數小幅低開，隨後輾轉下跌，最多曾瀉 1.4%，尾市回穩，收報 3412.95 點，跌 1.1%。深証成指跌 2.3%，科創 50 指數跌 2.2%。滬深兩市總成交約 7800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 900 億元。滬深股通北向資金淨買入 43 億元，4 月以來淨賣出 10 億元。3 月淨買入 187 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，中國 3 月新增人民幣貸款 2.73 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，高於預期的 2.45 萬億元。3 月社會融資規模增量為 3.34 萬億元，略低於預期的 3.7 萬億元。3 月 M2 貨幣供應按年增長 9.4%，略低於預期增長 9.6%。3 月末人民幣貸款餘額 180.41 萬億元，按年增長 12.6%，符合預期。(信報)

人民銀行、銀保監、中證監、外滙管理局等金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團，主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定的整改方案，深入有效整改，確保實現依法經營、守正創新、健康發展；必須堅持服務實體經濟和人民群眾的本源，積極回應國家發展戰略，在符合審慎監管要求的前提下，加大金融科技創新，提升金融科技領域的國際競爭力。(信報)

4) 個股訊息

瑞聲科技 (2018) 發盈喜，截至 3 月底止，首季未經審核公司所有人應佔綜合淨利將上升至 5.1 億至 5.5 億元人民幣，按年增加約 9.6 倍至 10.4 倍，淨利上升主要由於今年第一季較去年同期更正常的市場需求。(信報)

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