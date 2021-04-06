旅行需求復甦? 西南航空召回209名機師

隨著新冠肺炎疫苗接種持續，市場期待旅遊需求將會復甦。據報導，美國第四大航空公司西南航空 (LUV-US) 已經召回了 209 名疫情期間自願延長休假的機師，以支持夏季航班的調整計劃。

報導指出，這些被召回的機師將於 6 月 1 日起恢復工作，然後將在完成所有必要的重新資格認證培訓後正式飛航。

在其他主要的美國航空公司中，達美航空和美國航空等也召回了在疫情期間處於休假狀態的機師。美國聯合航空也在先前表示，計畫招聘約 300 名機師，來為旅遊業復甦作準備。

聯合航空行政總裁 Scott Kirby 曾表示，美國國內的休閒旅遊需求已經幾乎完全恢復，但是，關鍵的商務以及國際旅遊仍舊非常低迷。

有報告指出，最近數周的機位訂位數持續上升，過去三周每日有至少有 100 萬名旅客通過機場檢查站。但是，整體美國航空旅遊依舊較 2019 年減少了一半。

在一項針對約 10,000 名飛航常客的調查顯示，全球有多達 83% 的旅客不願回到原來的飛航旅行習慣，另有 31% 的旅客表明搭乘飛機旅行的次數將會減少。

Inmarsat 全球銷售副總裁 Chris Rogerson 表示，人們已經待在家裡很長時間了，已經很習慣以非實體方式做生意。隨著人們更習慣於數位化的互動方式，商務旅行也將有所減少，航空公司將不得不適應這一趨勢。」