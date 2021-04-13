為刺激經濟 美國3月預算赤字大增454%

根據美國財政部公布的數據顯示，在政府為應對疫情對經濟的衝擊，向國民發放了新一輪的紓困支票後，美國 3 月聯邦預算赤字較去年同期大增 454% 至 6600 億美元。

數據顯示，美國聯邦 3 月收入增長 13%，達到 2680 億美元，為推動經濟刺激方案，支出則增長 161%，達到 9270 億美元，使得 3 月預算赤字達到 6600 億美元，年增 454%，創下單月歷史新高，僅次於去年 4 月和 6 月份的數據。

在今年上半年 6 個月中，預算赤字增長至創紀錄的 1.7 兆美元，大增 130%，高於去年同期的 7430 億美元。

美國政府的支出激增，為疫情帶來的衝擊帶來了緩衝，使得該國經濟免受破壞，但同時，政府稅收因公司收入而下跌，也造成了預算至字的擴大，使的預算赤字在經濟的占比飆升至二戰結束以來新高。

美財政部也表示，政府收入在 3 月份增加，主要來自個人稅收上升，顯示出整體就業有所改善。而支出增加則是來自於政府所發放的 3390 億美元的紓困支票。

該部的官員也表示，隨著拜登 1.9 兆美元的紓困案在未來幾個月將會陸續的推出，政府當局的支出，預期將會持續上升。

美國財政部長葉倫在先前表示，隨著拜登政府 1.9 兆美元的紓困案獲得通過，預期美國經濟即將走出新冠肺炎疫情所帶來的困境。

「我相信人們將從疫情的谷底走出。生活基本無虞。我相信，將會迎向不斷增長的經濟。事實上，我認為明年我們可能就能重返充分就業。」葉倫說道。