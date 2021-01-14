美去年12月財政赤字達到1436億美元 創下同期新高

根據美國財政部在週三 (13 日) 公布的最新數據顯示，2020 年 12 月美國財政赤字總額將近 1440 億美元，創下歷年來 12 月份最大赤字規模。

報導指出，在新冠肺炎期間，美國政府紓困支出和失業救濟金支出大幅增加，使得美國財政赤字持續上升。美財政部表示，2020 年 12 月美國預算赤字達到 1436 億美元，與疫情前 2019 年 12 月的 130 億美元赤字相比大幅增加了 1306 億美元，創下歷年同月份以來的新高。

此外，在 2020 年 10 月至 12 月期間，美國累計財政赤字達到 5730 億美元，較上年同期的 3570 億美元大增超過 60%，也創下了歷年同期以來的新高。2020 年全年美國財政赤字則是達到了 3.3 兆美元，約佔美國國內生產總值 (GDP) 的 15.8%。

由於總統當選人拜登承諾上任後將帶來更多的紓困措施，市場也預期創紀錄的財政赤字恐怕還要維持一段時間。

疫情爆發後，美國當局推行了一列紓困和救濟措施，其中也包含中小型企業薪資保護計畫 (PPP)。根據美國小型企業管理局 (SBA) 的數據顯示，目前已經有超過 110 億件貸款得到豁免，總金額超過 1000 億美元。

不過，橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 聯席董事長霍華馬克斯 (Howard Marks) 警告表示，雖然刺激和借貸可以幫助企業維持運轉，卻無法確保未來能夠重返盈利狀態。在許多企業的盈利能力下降的情形下，借貸狂潮推高了債務槓桿比率。即便是疫情後企業最終成功轉虧為盈，仍可能陷入債務困境，難以償還債務。