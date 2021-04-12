【袁志峰專欄】阿里被罰後，可重新出發

今天推介 - 波司登 (3998), 上日收市 $3.79

1) 股市前景

中國 3 月份 PPI 漲幅高於預期，引發投資者憂累人民銀行收緊貨幣政策，令港股上周五受壓。筆者認為今年通脹上升是大概率事件，但幅度不足以迫使央行大幅調整貨幣政策。從基本面及資金面而言，港股二季度有上升空間，由於落後環球股市，若 A 股回稳，港股有機會追落後。阿里 (9988) 因違《反壟斷法》而被行政處罰 182 億元人民幣，筆者認為最壞情況已過，有機會作技術反彈，建議買入。今周焦點是中國經濟數據，周三公布貿易數據，周五公布首季度經濟增長率，市場預期同比增長 19%。

今天推介是波司登 (3998) — 中國第一羽絨品牌，過去 3 個財年，收入及盈利復式增長率分別達 21% 和 45%。公司發盈喜，預期截至今年 3 月 31 日止年度的收入及盈利分別同比增長約 10%-15% 和 40%，意味每股盈利約 0.185 港元，現價對應市盈率 20.5 倍，估值吸引。維持買入建議，上調目標價至 4.45 元，止損價 3.60 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 144 點，已是全日高位，隨後輾轉回落，最多曾倒跌 404 點，尾市回穩，收報 28698 點，跌 308 點或 1.1%，成交額按日減 50% 至 1417 億元，3 月份日均成交額 1979 億元。港股通南向資金淨買入約 15 億元，連續 8 日淨買入，包括淨買入約 13 億元騰訊 (700) 股份。3 月淨賣出 127 億元。全周計，恒指跌 0.8%。

藍籌股 14 升 39 跌 2 持平。中銀香港 (2388)、恒隆地產 (101) 及新世界發展 (17) 漲逾 1%，是表現最佳藍籌。海底撈 (6862) 及藥明生物 (2269) 跌近 5%，最跌幅最大成份股。其次是銀河娛樂 (27)、金沙中國 (1928) 和安踏體育 (2020) 跌逾 3%。蒙牛乳業 (2319)、申洲國際 (2313) 及中國平安 (2318) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.8%，成份股 3 升 27 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、小米 (1810) 及美團 (3690) 皆跌 2%，快手 (1024) 升逾 1%，是升幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 跌逾 6%，是表現最差成份股。其次是京東健康 (6618)、海爾智家 (6690)、金蝶國際 (268) 及新東方在線 (1797) 跌逾 3%。金山軟件 (3888) 及聯想 (992) 跌近 3%。全周計，恒生科指跌 3.1%。

板塊方面，煤炭股逆市上升。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 皆升逾 2%。手機零件、軟件、線上醫療、醫藥、奶製品、體育用品、餐飲、家電、航空及物管股跑輸大市，跌幅居前。舜宇光學 (2382) 及丘鈦科技 (1478) 跌 3%-4%。百濟神州 (6160) 及再鼎醫藥 (9688) 跌 4%-5%。九毛九 (992) 跌 4%。國美零售 (493) 跌 5%。碧桂園服務 (6098)、恒大物業 (6666)、融創服務 (1516)、世茂服務 (873) 及綠城服務 (2869) 跌 5%-7%。

周五上証指數低開 0.2%，已是全日高位，隨後輾轉下跌，最多曾瀉 1.2%，尾市回穩，收報 3450.68 點，跌 0.9%。深証成指跌 1.3%，科創 50 指數跌 1.6%。滬深兩市總成交約 6900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 800 億元。滬深股通北向資金淨賣出 8 億元，4 月以來淨賣出 53 億元。3 月淨買入 187 億元。全周計，上証指數跌 1.0%，深証成指跌 2.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 3 月份 CPI 按年升 0.4%，較市場預期上揚 0.3% 為高，2 月則跌 0.2%；今年首季，CPI 與去年持平。3 月 PPI 按年增長 4.4%，創逾兩年半最大漲幅，亦明顯高於預期的 3.6%，2 月份增幅為 1.7%。首季 PPI 按年上漲 2.1%。(信報)

美國 3 月 PPI 環比升 1%，預期升 0.5%，前值升 0.5%；同比升 4.2%，創 2011 年以來新高，預期升 3.8%，前值升 2.8%。(Wind)

中國汽車工業協會公布，今年首 3 個月，汽車銷量達 648.4 萬輛，按年增長 75.6%。若單看 3 月份，汽車銷量達 252.6 萬輛，按年漲 74.9%。至於新能源汽車方面，總計今年首 3 個月，銷量達 51.5 萬輛，按年勁飆 2.8 倍。(信報)

市場調查機構 IDC 報告顯示，今年第一季度全球傳統個人電腦 (PC)，包括桌上型電腦、筆記本等，出貨量近 8400 萬台，按年增長 55.2%，按季則下跌 8%。聯想 (992) 居首，首季出貨量 2040.1 萬台，按年增長 59.1%。(信報)

4) 個股訊息

內地監管部門就阿里巴巴 (9988) 實施「二選一」行為，以《反壟斷法》作出行政處罰，責令阿里停止違法行為，並處以破紀錄的 182.28 億元人民幣的罰款。這筆罰款相當於集團 2020 財年淨利潤的約 12%。(信報)

丘鈦科技 (1478) 公布，3 月攝像頭模組銷售 3606.6 萬件，按年升 10.2%，按月多 13.2%。月內，指紋識別模組銷售 920.6 萬件，按年上揚 21%，按月多 5.2%。(信報)

波司登 (3998) 發盈喜，公司預期 2020/2021 財年的收入和公司權益持有人應占利潤較截至 2020 年 3 月 31 日止年度同期分別約有 10%-15% 和約 40% 的增長。由於品牌羽絨服業務板塊的品牌升級效果凸顯，加之成本管控效果理想，波司登預期公司毛利率有約 3 個百分點的提升空間。(Wind)

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