貨櫃三雄Q1營運暴衝 同創單季新高 年增幅近8成起跳

由於美西塞港狀況尚未緩解，再加上日前蘇伊士運河卡船事件，使運價維持高檔，激勵貨櫃海運三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)3 月合併營收續創新高，萬海 (2615-TW) 創單月次高，而就第一季業績來看，則是全數創下單季新高，且年增幅高達 79-114% 之間。

長榮 3 月合併營收 321.72 億元，月增 8.58%，年增 134.77%，為單月營收首次超越 300 億元，第一季合併營收 902.37 億元，年增 107.79%。

陽明 3 月合併營收 210.07 億元，月增 0.86%，年增 90.36%，第一季合併營收 622.82 億元，年增 79.79%，陽明說明，整體運價上漲，帶動營收持續攀升。

萬海 3 月合併營收 128.59 億元，月增 4.85%，年增 100.68%，僅次於 1 月，第一季合併營收 386.67 億元，年增 114.73%。

長榮總經理謝惠全日前在法說會上表示，預料塞港問題將延至第三季，只要沒有重大異常事件發生，今年將會有不錯成績。

觀察最新運費報價遠東到美東每 FEU 達到 5334 美元，周漲幅達 11.4%，而遠東到歐洲運價每 TEU 達 3964 美元，周漲 1.7%，持續處高檔，有利海運業者第二季獲利展望續強。