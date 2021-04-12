全台首個開放道路自駕車落腳新竹 將啟動市區高鐵站接駁

經濟部今 (12) 日攜手新竹縣政府啟動高鐵自駕車接駁服務實驗計畫，將在竹北市區與高鐵間啟動自駕電動中巴接駁服務，也是全台首個市區開放混合道路實驗測試路線，持續布局未來智慧交通公共運輸商業化發展。

經濟部技術處處長邱求慧表示，新竹高鐵自駕接駁服務測試有三大特色，包括運行道路突破，自駕巴士路線是全台第一條市區開放混合道路自駕商轉營運路線，其次則是運用工研院研發 iRoadsafe 車聯網技術，結合路側系統，提升防撞視野。

邱求慧進一步指出，自駕巴士也將與候車亭連結，未來不僅可提供乘客班次資訊，也將新增雙向資訊溝通，行控中心可運用候車亭攝影機即時偵測候車人流、調配班次，並掌握自駕電動巴士行車路徑。

工研院 2018 年成立產業合作夥伴計畫，至今串聯 10 家廠商打造自駕車產業鏈，2019 年也攜手車王電子打造 10 部自駕電動巴士，其中 3 輛將投入本次新竹高鐵自駕車實驗計畫。

另一方面，新竹高鐵自駕車接駁計畫除經濟部技術處、工研院、新竹縣政府外，包含科技之星、車王電 (1533-TW)、銓鼎科技、華德動能 (2237-TW)、凌華 (6166-TW)、亞勳科技、宸曜科技等也提供技術、整車協助。