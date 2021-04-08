卡船效應發酵 航空雙雄調漲歐洲線空運運價20-30%

由於長榮 (2603-TW) 長賜輪 (EVER GIVEN) 卡船事件影響開始擴大到空運，航空雙雄今 (8) 日傳出同步喊漲歐洲線，華航 (2610-TW) 將調漲台北 - 歐洲線運價約 25-30%，長榮航 (2618) 也將調漲 20-30%。

華航已向代理商發布漲價通知，自 4 月 14 日起往歐洲各航點，依現行運價調漲 25-30%，而長榮航也發布通知指出，自 4 月 15 日起調漲歐洲線空運價格 20-30%。

貨攬業者說明，由於飛歐洲時間較飛美國長、空運價格又較美國線低，因此，航空業者過往都是將更多的運能投入美國線，此次蘇伊士運河卡船事件後，空運缺艙問題更加明顯。

隨著這次航空雙雄調漲，貨攬業者指出，漲足後台北飛歐洲線空運運價約每公斤 300 元，逐漸接近歷史相對高檔，不過，預料，再持續攀高至歷史新高的可能性應不高，原因在於由於台灣對歐洲出口每月約 6000 噸貨品，但對美國出口高達 1.3 萬噸，往歐洲的貨量相對美國線少，而歐洲塞港問題也可望較美西的狀況提前緩解。

另外，貨攬業者進一步透露，目前美國線基本上僅亞特蘭大機場和舊金山機場艙位一位難求，其他航線相對平穩，後續價格變化還有待議價而定。