聚焦晶片短缺 白宮開會在即 拜登預計短暫加入

拜登政府高級官員周一 (12 日) 將召開虛擬線上峰會，討論全球半導體短缺問題以及政府的 2 兆美元基建和稅收計畫。白宮試圖找出解決辦法，以緩解全球汽車製造商因晶片荒被迫停工的問題。

包括通用汽車、福特汽車及 Google 母公司 Alphabet 等 20 家公司 CEO，均在受邀行列，來自亞洲的台積電及三星電子，同樣預計出席會議。

白宮官員此前曾表示，目前尚無短期解決短缺問題的方法，但此次會議，有助於表明總統拜登政府正認真對待，以解決供應鏈方面的限制，並減輕對受影響的公司和勞工的打擊。

白宮新聞秘書 Jen Psaki 表示，這是美國政府對短缺問題上，最高層級的關注，並為正在進行的半導體供應鏈審查提供資訊。

這次會議名為「半導體和供應鏈韌性首席執行官峰會」，將由美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 和白宮國家經濟委員會主任狄斯 (Brian Deese) 將主持，商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 也將出席。

根據拜登的時間表，拜登也會短暫加入本次會議中。

此次參加峰會的企業名單包括：

Alphabet(GOOGL-US) AT&T(T-US) Cummins(CMI-US) 戴爾 (DELL-US) 福特汽車 (F-US) 通用汽車 (GM-US) 格芯 (Global Foundries) 惠普 (HPQ-US) 英特爾 (INTC-US) 美敦力 (Medtronic)(MDT-US) 美光 (MU-US) Northrop Grumman 恩智浦 (NXP) PACCAR Piston Group 三星電子 SkyWater Technology Stellantis(飛雅特克萊斯勒與 PSA 集團合併) 台積電 (TSM-US)(2330-TW)

報導稱，台積電將提出的計畫，包括在亞利桑那州建立一家晶片生產工廠，很有可能為蘋果的產品提供部分產能。

韓國商報 (Business Korea) 報導，三星電子可能會被要求優先向美國企業供應晶片，或是擴大其在美國的晶圓廠。此外，會上還可能討論重組美國半導體供應鏈的長期戰略計畫。