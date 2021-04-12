〈焦點股〉航海王飆風再起 長榮衝漲停創逾24年新高

台股今 (12) 日重拾漲勢，由航運、鋼鐵、造紙等傳產族群領軍，其中，長榮 (2603-TW) 受惠運價狂飆，3 月營收首度站上 300 億元大關，年增 1.34 倍，獲外資調升目標價，激勵股價亮燈漲停，達 55 元，創逾 24 年新高；萬海 (2615-TW) 同步亮燈漲停；陽明 (2609-TW) 也有 7% 以上的漲幅。

貨櫃航運再度成為台股人氣族群，吸引資金進駐，龍頭股長榮率先公布 3 月營收，達 321.72 億元，續創歷史新高，月增 8.58%、年增 134.7%；累計第 1 季營收 902.36 億元，季增 39.4%，較去年同期翻倍成長，同寫單季新高紀錄。

全球缺櫃、塞港情形短期難以解決，運價居高不下，亞系外資看好長榮獲利表現，預估第 2 季營運將令人驚豔，不僅重申買進評等，更將目標價上調至 70 元，激勵長榮股價直奔漲停，達 55 元，創 1996 年底以來的新高，買氣暢旺，截至午盤，成交值已經超過 171 億元，位居台股上市股票之首。

陽明因每股淨值回到票面以上，今起恢復信用交易，解禁後隨即吸引買盤進駐，股價爆量勁揚 8%，最高達 46.2 元。萬海同樣表現可圈可點，今日盤中股價也亮燈漲停，達 64 元，萬海去年稅後純益 113.1 億元，每股純益 5.1 元，董事會決議去年度盈餘每股配發 2 元股利，現金、股票各 1 元。

陽明去年稅後純益 119.77 億元，年增近 380%，每股純益 4.51 元，一口氣弭平過去 2 年虧損。陽明今天將公布 3 月營收，市場預期，3 月工作天數恢復正常後，反映需求強勁、運價高檔，陽明可望寫下連續 6 個月創新高的紀錄。