操盤手看台股：資金流向決定選股方向！電動車、生技吸金

上週提到只要還有指標性的 IC 設計股能夠創高，行情就還沒結束；當中以聯電集團旗下 IC 設計股為觀察指標，果然漲幅較大的 IC 設計股紛紛出現獲利了結賣壓之際，聯陽與智原逆勢創下新高；顯見部份資金開始由漲幅較大的高位股轉進漲幅較小的低位股，出現了高低位轉換的現象。

目前隨著已公布 3 月營收的 IC 設計公司越來越多，市況越來越透明，有別於早先公布的 3 月營收具有助漲作用，近日即便 3 月營收創新高，但是只要股價已有一段漲幅，反而在營收數字公布後，容易有賣壓湧現。如驅動 IC 的聯詠，股價先在 4/8 日創下 644 元的波段新高，接著當日盤後公布營收創新高的利多，結果隔日 (4/9) 直接開低震盪，未能再創新高即是一例。先前曾提「股價預告方向，媒體解釋現象」，營收創高是一種現象，對於操盤手而言，留意股價對該利多的反應，如利多卻漲不動，這才是重點。現階段對於 IC 設計股而言，採取移動停利模式不變，後續觀察近日股價高點何時能被越過，此為整理結束再攻的訊號。

所謂「資金流向決定選股方向」，部份資金流出漲多 IC 設計股的同時，當然也在找尋新的機會準備進場。這裡要留意的是資金已不只侷限在 IC 設計股中找標的，如同上週所述，已經開始流進到其他族群。去年 12 月至今看好的電動自駕車產業，繼基礎建設的充電站 (樁) 供應鏈後，電動車核心技術「三電系統」─即電池、電機和電控系統等的相關供應鏈也受到市場矚目。目前由於動力電池成本占電動車整體成本比重約有 30~35%，所占比重相對較高，故誰能掌握到相關的電池技術很關鍵，相關的電池模組與材料供應鏈，如 AES-KY、康普、長園科等都可留意。另外，行政院日前審查完成新版《生技新藥條例》修正案，將 CDMO(委託研發及生產代工)納入租稅優惠適用範圍，新政策將於明年元旦上路，後續有利國內的 CDMO 產業發展，相關的永昕、台康生、保瑞等營運看俏，也可列入追蹤。

對於一個操盤手而言，股票是可以買賣的，操作每一波強勢股時，存在一個既定流程，如在發動時進場、在失守上升趨勢線時出場即可，無須過度糾結。以這一波的 IC 設計股為例，許多人在一檔股票由 200 元漲到 800 元之後，只看到追在 800 元以上的風險，卻忽略了在 200 元買進該股，抱到 800 元的人，能夠大賺 3 倍！這種倍數報酬才是股市令人著迷之處。

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