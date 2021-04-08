操盤手看台股：台股漲勢正擴散 策略比分析更重要

近日提到半導體的賣方市場仍在，主因在於市場供需失衡所致。力積電董事長黃崇仁日前曾表示現階段晶圓代工產能吃緊，原因在於全球成熟製程產能未增加，在車用、5G、自動化與物聯網等應用推升下，對成熟製程需求強勁，但是產能不夠，使得半導體產業出現結構性的缺貨問題，預期到明年底吃緊情況都難以緩解，這與之前所提到的產業近況相符。目前市場真正欠缺的是「成熟製程」產能，過去由於成熟製程的代工價格難以提升，8 吋晶圓廠擴建後的經濟效益並不划算，對於業者自然沒有擴產誘因；如今隨著市場需求突然性大增，業者僅能採取生產線去瓶頸、優化良率等方式來增加產能，當然產能供不應求，故這次台積電的擴產計畫中，不僅要擴充先進製程，也要同步擴充成熟製程來因應市場。

IC 設計族群延續著「只要漲價缺貨題材還在，整體 IC 設計族群的輪動就會持續」的邏輯，持續輪番上攻。之前提到進入產業旺季的微控制器 (MCU) 族群，如新唐、松翰、偉詮電等股價紛紛創下新高，後續可觀察受惠 NB、主機板及快充需求強勁，3 月營收表現亮眼的 MOSFET 族群，如大中、杰力、富鼎等。根據相關業者表示這一波 MOSFET 從上游晶圓到下游封測等產能都不足，目前的供給仍然無法滿足市場需求，若配合終端庫存水位偏低，相關業者的第 2 季營運仍值得期待。至於昨日提及台積電擴產，可望受惠的設備、材料、耗材等半導體供應鏈等，如閎康、萬潤、友威科等股價也表現強勢，可列入追蹤。另外，鴻海集團創辦人郭台銘將透過個人擁有的鋐維公司入股台康生，為台灣的生技產業再掀話題，相關的生技醫療族群是否被帶動可觀察，當中不止上市櫃，還有興櫃市場也要留意。

對於一個實戰操盤手而言，分析的目的是為了擬定進出策略，而非是畫地自限，最終又一次錯過波段行情。近日隨著 IC 設計族群，多檔個股續創新高！市場再度傳出了示警的聲音，如小心本益比偏高！小心過度拉抬等。只是若以盤面來看，市場對於創下新高的強勢股，心態不僅並未保守，資金反而持續湧入，這時若是過早看空很容易錯過倍數機會。正確的做法是採取移動停利模式，如以技術分析中的上升趨勢線或 10 日移動平均線為停利關卡，一旦股價確認跌破再出場，如此才能抓住「行情最好做的一段！」

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