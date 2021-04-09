操盤手看台股：IC設計飆風不止怎麼看？還有哪些族群可關注？

先前曾談到 2021 年 IC 設計只要能夠通過 3 月營收表現的考驗，後續複製 2018 年被動元件飆漲行情的機率就會大增。如今隨著多檔 IC 設計股 3 月營收公布後，股價維持不墜，甚至再創新高，複製當年被動元件飆漲行情的可能性越來越大。「只要漲價缺貨題材還在，整體 IC 設計族群的輪動就會持續」是之前提到的操作邏輯，故什麼時候產能不缺了，下游業者的庫存增加了，造成股價出現全面轉弱，跌破上升趨勢線之際，才是要提高警覺之時，目前仍然言之過早。

現階段半導體市場真正欠缺的是「成熟製程」產能，以這一波相對缺貨的驅動 IC 為例，為何如敦泰、瑞鼎、聯詠、天鈺等本波漲勢強勁，原因在於過去由於面板市況不佳，驅動 IC 的價格普遍被壓抑，如今隨著面板市況轉佳，相關零組件需求大增，驅動 IC 的價格當然也水漲船高，進而推升了股價。目前要留意的是驅動 IC 多使用成熟製程製造，剛好與功率元件、電源管理 IC、影像感測器、微控制器 (MCU)、指紋辨識 IC 等所需的製程相同；當其中一款 IC 取得產能，等於其他款 IC 的產能會被排擠，於是產生了搶奪產能的漲價潮。

前述各種 IC 設計相關業者接受晶圓代工業者的加價，然後逐月或逐季漲價，把成本轉嫁給下游業者。這個現象由於反映到股價是正向的，等於市場對於 IC 設計業者把成本轉嫁出去的現象是認同的，故整體 IC 設計股持續走輪漲架構。 以操作來看，只要還有指標性的 IC 設計股能夠創高，並且沒有多檔 IC 設計全面跌破上升趨勢線，行情就還沒結束，尋找有機會跟進的 IC 設計股為先，當中以聯電集團旗下 IC 設計股為觀察指標。

去年 12 月至今看好的電動自駕車產業也是近日的市場亮點。隨著鴻海集團主導的 MIH 聯盟投入該產業發展，加上美國總統拜登所提出的基建計畫中將分配 1740 億美元發展電動車生態鏈，皆有助於電動自駕車產業未來發展。由於在電動車生態鏈中，充電站 (充電樁) 能夠普及往往視為是電動車發展加快的先決條件，相關供應鏈近日也走強，可同步留意。

對於一個實戰操盤手而言，面對百花齊放的行情，把握當下的機會，一檔一檔做好才是最重要的。手上持有的 IC 設計股以移動停利模式操作為先，而新的資金則是繼續尋找新的投資機會。以電動自駕車為例，目前充電站概念股就在風口，可進一步追蹤。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險