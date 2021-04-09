【袁志峰專欄】騰訊股價企穩，提振市場信心

今天推介 - 康師傅 (322), 上日收市 $14.12

1) 股市前景

港股昨日反彈，友邦保險 (1299) 領漲，消費相關股份跑赢大市，市場預期今日公布的中國 3 月份通脹率將由負轉正。騰訊 (700) 被大股東減持後股價表現優於預期，南向資金亦積極買入，現價對長線投資者有吸引力。港股近期落後環球股市，考慮到中國經濟數據強勁及企業盈利理想，筆者預期四月港股穩中向好，板塊輪動將持續，若 A 股回暖，港股有機會追落後。

今天推介是康師傅 (322) — 主要業務為在中國製造及銷售方便麵、飲品及方便食品，2020 年度收入及盈利為人民幣 676.2 億元及 40.6 億元，同比增長 9.1% 及 22.0%，優於市場預期。末期息及特別息合共每股 11.08 美仙，派息比率連續 3 年達 100%。現價對應市盈率 16.5 倍，股息率 6.1 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 16.0 元，止損價 13.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 71 點，已接近全日低位，隨後輾轉上升，尾市横行整理，收報 29008 點，升 333 點或 1.2%，成交額按日增 64% 至 2811 億元，3 月份日均成交額 1979 億元。港股通南向資金淨買入約 47 億元，連續 7 日淨買入，包括淨買入約 51 億元騰訊 (700) 及淨賣出 14 億元中海油 (883) 股份。3 月淨賣出 127 億元。

藍籌股 38 升 14 跌 3 持平。申洲國際 (2313)、友邦保險(1299)、創科實業(669) 及蒙牛乳業 (2319) 分別漲逾 7%、6%、5% 及 4%，是表現最佳藍籌。百威亞太 (1876)、安踏體育(2020) 及中生制藥 (1177) 升逾 3%。匯豐 (5) 升 2%。中海油 (883) 及金沙中國 (1928) 分別跌 4% 及 2%，是跌幅最大藍籌。

恒生科指升 0.1%，成份股 16 升 12 跌 2 特平。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 及京東 (9618) 跌逾 1%，網易 (9999) 及京東健康 (6618) 漲逾 1%。比亞迪電子 (285) 及萬國數據 (9698) 跌近 5%，是跌幅最大成份股。晶片股表現分化，中芯國際 (981) 跌逾 2%，華虹半導體 (1347) 漲逾 5%，是表現最佳成份股。其次是金蝶國際 (268)、瑞聲科技(2018) 及阿里健康 (241) 皆漲逾 2%。

板塊方面，啤酒、奶製品、體育用品、有色金屬及航空股跑赢大市，漲幅居前。中國飛鶴 (6186) 升 5%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升 4%。紫金礦業 (2889)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 升 3%-5%。中國 3 大航空股皆漲逾 1%。光伏、航運及基建股下跌。信義能源 (3868) 及福萊特玻璃 (6865) 皆跌 5%。中遠海控 (1919)、中遠海發(2866) 及東方海外 (316) 跌 5%-9%。

周四上証指數低開 0.4%，隨即受壓，最多曾跌 0.6%，其後輾轉上升，最多曾漲 0.5%，尾市回軟，收報 3482.55 點，升 0.1%。深証成指升 0.1%，科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 7700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 300 億元。滬深股通北向資金淨賣出 17 億元，4 月以來淨賣出 45 億元。3 月淨買入 187 億元。

3) 個股訊息

據市場消息透露，內地線上旅遊平台攜程 (9961) 國際配售首日已獲多倍認購。(信報)

龍源電力 (916) 公布，今年首季發電量 1738 萬兆瓦時，按年增 26.9%。其中，風電增 23.5%；火電發電量升 42.2%；其他可再生能源發電量飆升 1.5 倍。(信報)

中國鋁業 (2600) 預期，今年首季盈利約 9.67 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長約 30 倍；去年同期盈利 3100 萬元。(信報)



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