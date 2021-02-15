〈金牛年理財〉美元風向丕變？上下半年外幣布局策略大不同

去 (2020) 年下半年美元快速走弱，市場上一面看空美元，但是近㇐個月來，市場風向似乎有轉變的跡象，對此，專家認為，美國貨幣和財政政策雙管齊下，仍會壓抑美元動能，因此金牛年上半年美元與非美貨幣仍可平均配置，但是下半年，美元預期將走向回升道路，建議增持。

近期國際美元因預期美國經濟轉佳而上漲，美國新總統拜登上任後，市場期待新團隊將推出大規模經濟刺激計畫，提振經濟復甦，進而導致市場資金更加氾濫；另一方面，美國疫苗施打變得更加普及後，也可能增強經濟成長動力，美國公債殖利率也有機會持續彈升，這些均有助美元轉強。

不過預期後續美元仍將回復偏弱格局，美國貨幣和財政政策雙管齊下，壓抑美元動能的主要因子。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，考量上半年拜登政府可能需要採行更大規模的財政刺激方案，確保經濟復甦可長可久，美元太早恢復強勢將抵銷一部分的刺激效果，因此建議歐元、人民幣、英鎊、澳幣、紐幣、加幣等整體非美貨幣，或可考慮與美元分庭抗禮，各占一半。

下半年部分，張冠雄認為，若美國復甦更為強勁，特別接近第四季，萬一 FED 釋放更明確的減少購債意圖，美元將走向回升道路，此時建議美元部位回復為高過其他非美貨幣的配置。