基本生活費提高 上班族今年報稅可望更省

109 年度綜合所得稅申報 5 月 1 日開徵，會計師提醒，對於受薪階級而言，今年因基本生活費用從 17.5 萬元調高至 18.2 萬元，以多數人適用的 20% 稅率估算，約可省下 1400 元稅額。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所指出，本次消費者物價指數較前次調整年度之指數上漲累計未達 3%，因此今年每人免稅額一樣是 88000 元，標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額課稅級距也不變。

至於長照特別扣除額，則是每人每年 12 萬元定額免稅方式，符合資格者，只要能提出事實證明文件，就有機會適用；另外，薪資收入申報費用可選擇實際與職業相關「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用，核實減除 (即「名模條款」) 或最高可定額減除 20 萬元之二擇一的機制，也和去年申報規定相同 。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師游雅絜說，基本生活費是以一個申報戶每人 18.2 萬元乘算金額與免稅額加計扣除額比較，如果前者較大，則可再減除基本生活費差額，對於以薪資所得為主要所得來源較多的家庭而言，課稅門檻又提高了。

另外，考量疫情趨緩，財政部日前拍板，今年綜所稅申報期限恢復以一個月為限，申報日從 5 月 1 日到 31 日止，而若受疫情影響，導致無法如期申報者，也能比照去年申請延期或分期繳納。

但要注意的是，申請延期或分期繳納，只要任何一期未如期繳納者，稅捐稽徵機關會於該期繳納期間屆滿之翌日起 3 日內，就未繳清餘額稅款，發單通知並限定須在 10 日內全額繳清，逾期仍未繳納者，就會被移送強制執行。