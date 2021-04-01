Emergent 暴跌！嬌生約1500萬劑新冠疫苗全報廢

《紐約時報》週四 (1 日) 報導，由於 Emergent BioSolutions 生產的疫苗原料藥出現問題，導致嬌生約 1500 萬劑的新冠疫苗宣布報廢。

嬌生去年 4 月宣佈與 Emergent 達成價值 1.35 億美元的交易合約，Emergent 成為其美國製造合作夥伴。

嬌生約 1500 萬劑的新冠疫苗被迫報廢的罪魁禍首來自 Emergent BioSolutions，後者旗下管理的疫苗廠工人數周前將 AstraZeneca 疫苗和嬌生疫苗的原料藥搞混。

嬌生提到：「品質監控過程中發現了一批 Emergent BioSolutions 不符合標準的原料藥，該廠尚未獲准製造新冠疫苗。」

嬌生並沒有直面回應多少疫苗報廢相關細節，僅透過聲明表示這批疫苗並未進入最後的「填充及完成」階段。

目前，嬌生原定下個月在美國交付的疫苗出貨進度被迫暫停，需等待美國食品藥物管理局 (FDA) 調查，嬌生還派遣更多人員去監管 Emergent BioSolutions 工廠的生產流程。

嬌生早前希望在 6 月底前供應美國 1 億劑疫苗，原料藥出包事件發生過後，嬌生仍表示，生產製造都在軌道上。

美國跨國專業生物製藥公司 Emergent BioSolutions (EBS-US) 週四開盤後股價一路溜滑梯，截稿前 Emergent BioSolutions 暴跌逾 14%，暫報每股 79.72 美元。嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.62%，暫報每股 163.29 美元。

目前市面上的新冠疫苗大多需要施打兩劑，嬌生新冠疫苗只需注射一劑就能有效減少住院和死亡率，重症方面效果絕佳，運送所需的特殊處理相對較少，疫苗儲存溫度也只需維持在攝氏 2 ~ 8°C。