嬌生代工廠出包 1,500萬劑新冠疫苗恐受影響

兩名知情人士透露，一家替嬌生代工新冠疫苗的工廠傳出疫苗成分出錯，恐影響 1,500 萬劑疫苗。嬌生 (JNJ-US) 周三 (30 日) 出面澄清，該批疫苗尚未進到完成生產階段並已報廢，不會影響 5 月底向美國供應 1 億劑疫苗的能力。

紐約時報 (New York Times) 周三率先披露，出問題的代工廠是位於巴爾的摩（Baltimore）的生物製藥公司 Emergent BioSolutions，因為內部員工疏失，把嬌生的疫苗成分與同一座工廠生產的阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗的成分搞混，影響 1,500 萬劑疫苗。

嬌生聲明表示，在代工廠檢測疫苗成分品質未通過後，並未將其列入產線生產，同時也已向美國食藥署 (FDA) 通報。此外，本次意外不會影響 5 月美國疫苗的供應量，屆時將有足夠的疫苗提供所有成年人接種。

嬌生目前已完成三月的交付目標，已向美國政府提供逾 2000 萬劑疫苗，並預計在四月底前要在交付 2,400 萬劑。美國總統拜登希望在 5 月底前交付疫苗量能近 1 億劑，對此嬌生表示，目前依舊規劃在計畫 6 月底之前達成，不過會以 5 月底為目標。

嬌生的聲明中也提到，未來將擴大代工廠的規模，並且會加派生產、技術、品質管控專家到場監工，以確保嬌生所生產的疫苗品質。Emergent BioSolutions 拒絕對此聲明評論。

白宮上周表示，預計本周來自嬌生公司的疫苗將大幅增加 1,100 萬劑，目前還不清楚是否會受這次代工廠疏失影響。

另外兩家獲得授權生產疫苗的廠商輝瑞 (PFE-US) 與 Moderna(MRNA-US)，目前也正在規畫疫苗交付計畫。