〈美股盤後〉基金斷頭賣壓罩頂 美股收低 波音助漲 道瓊再創新高

避險基金斷頭賣壓罩頂，銀行股下挫，美股周一 (29 日) 震盪收低，不過尾盤逐漸收斂跌幅，道瓊收高近 100 點，再創歷史新高。

道瓊盤中一度下挫 160 點，不過午盤由黑翻紅，跌幅由波音獲得西南航空 100 架 737 MAX 訂單的漲勢所抵銷。標普 500 一度挫跌 0.8%，尾盤回到接近平盤水準。那斯達克、費半震盪收低。

投資人正在消化避險基金違約疑慮，美國證券交易委員會 (SEC) 表示，從上周起就開始監控 Archegos 相關事件。據悉以高槓桿聞名的 Archegos 據悉因無力補繳保證金，只能出清持股部位，導致華爾街上周湧現罕見的巨額交易(block trade)。瑞信、野村雙雙警告面臨重大虧損風險，銀行股周一壟罩沉重賣壓，高盛、摩根士丹利均下挫。

卡在蘇伊士運河多日的長榮貨輪長賜號擱終於脫淺，能源股普遍走低，西方石油、康菲石油皆跌逾 2%。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一表示，美國總統拜登將在周三 (31 日) 公布基礎設施計畫，規模可能超過 3 兆美元，並說明資金來源。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.27 億例，死亡數突破 278 萬例，美國累計確診超過 3029 萬例，累計死亡數超過 57.96 萬。

美國疾病管制中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 警告，美國病故人數開始增加，且確診病例再度穩定上升，迄今累計突破 3000 萬例，令她感覺彷彿「瀕臨末日」，擔心去年夏季和入冬之後確診激增的情況重現。

拜崩宣布，全美 90% 成人將在 4 月 19 日之前施打疫苗，且離家五英里就設有接種地點。

周一 (29 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數上漲 98.49 點，或 0.30%，收 33,171.37 點。

標普 500 指數下跌 3.46 點，或 0.09%，收 3,971.09 點。

那斯達克綜合指數跌 79.08 點，或 0.60%，收 13,059.65 點。

費城半導體指數跌 51.65 點，或 1.66%，收 3,054.63 點

標普類股表現，銀行股、能源股領跌，工用事業和民生消費必需品上漲。(圖: Finviz)

持續更新...