全球前兩大客機租賃傳將合併 波音、空巴接單能力備受挑戰

飛機租賃業者目前已成為全球客機的主要需求者，據華爾街日報 (WSJ) 周二 (9 日) 報導，全球前兩大航空租賃業者正在協商合併的可能性，預計此舉將有利航空業者取得更優勢報價，但也意味著飛機製造商波音和空中巴士將面臨更激烈的訂單競爭。

AerCap (AER-US) 周二表示，正與通用電氣 (GE-US) 旗下 GE 資本航空資賃服務業務 (GECAS) 協商合併為一家飛機租賃公司，預計將擁有近 2,000 多架飛機，以及 500 架飛機訂單，並將其出租給數百家航空業。WSJ 報導，兩企業合併價值超過 300 億美元。

全球最大航空租賃業者 AerCap 目前管理約 1,050 架飛機，並已向飛機製造商訂購近 300 架，而第二名的 GECAS 管理規模約 900 架。投行 Jefferies 表示，兩家合併後的客機機隊約佔全球的 7%，於空巴和波音的訂單約佔 4%。

這意味著未來航空公司有望在租賃飛機上獲得更好的報價，因為飛機租賃公司規模擴大，將有能力向空巴和波音 (BA-US) 爭取更低的價格。

此舉也將升高租賃公司和飛機製造商長期以來的競爭關係，近年來這些飛機製造商正試圖跨過租賃業者向航空公司取得訂單，如今租賃業議價能力提升，將使飛機製造商接單能力面臨挑戰。

研調 AlixPartners 常務董事 Eric Bernardini 表示，兩租賃業者合併，將使飛機市場成為以航空公司為核心的買方市場，租賃業者將與飛機製造商一同較勁。

波音曾表示，正與這些承租飛機的航空公司密切合作。根據波音高層，航空公司透過調動飛機來滿足飛機需求，從而幫助航空產業景氣。空巴則表示與 AerCap 和 GECAS 保持良好關係，拒絕發表評論。

不同於 1970 年代，飛機租賃業務已成為航空業主流，達美航空 (Delta Air)、 捷藍航空 (JetBlue) 和西南航空 (Southwest) 都是承租客戶，這些航空業者將訂購的飛機出售給租賃公司並將其租回。

這樣的租賃關係也成為航空公司疫情期間重要現金來源，航空業藉由飛機銷售籌集數十億美元。大型飛機租賃 Air Lease 執行長 John Plueger 上周表示，若疫情期間航空業沒有租賃業者的支持，航空公司的環境恐會更加惡劣。