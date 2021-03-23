葉倫：美國經濟有望在2022年實現充分就業

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 即將在本週二 (22 日) 赴美眾議院金融服務委員會發表證詞，根據預先準備的證詞，她將表示，預期美國經濟有望在明年呈現增長，並且可能達到充分就業。

葉倫在預先準備的書面證詞中表示，隨著拜登政府 1.9 兆美元的紓困案獲得通過，預期美國經濟即將走出新冠肺炎疫情所帶來的困境。她表示：「我相信人們將從疫情的谷底走出。生活基本無虞。我相信，將會迎向不斷增長的經濟。事實上，我認為明年我們可能就能重返充分就業。」

美國總統拜登先前正式簽署 1.9 兆美元刺激法案，最新法案將提撥 4000 億美元，以發放 1400 美元現金支票給多數民眾；3500 億美元援助州和地方政府；並提高疫苗發放資金和兒童抵稅福利。

包含葉倫等官員堅稱，對於受到疫情衝擊的經濟，特別是服務業中人數眾多的低收入員工，迫切需要此一援助。葉倫指出，一旦疫情受控，有信心明年經濟將會恢復至接近全面就業。

葉倫在先前接受採訪時表示，美國恢復充分就業的前景即將到來，並且美國出現通膨的風險依然較低，且是可控的，部分商品價格走高只是短暫現象，即便出現通膨，美國當局也有足夠工具應對。

「會有通貨膨脹的風險嗎？我認為風險很小，而且將會是可以控制的。我認為這不是重大風險。就算通膨出現，我們當然會進行監控，也有工具能進行應對。」葉倫說道。