美增列制裁7中企 中方回應：堅決反對 將採必要措施

美國商務部週四 (7 日) 公告，工業與安全局 (BIS) 已將中國 7 間「參與製造中國軍方的超級電腦」的企業納入實體清單 (即貿易黑名單)，對此，週五 (9 日) 中國商務部發表最新聲明回應。

週五 (9 日) 中國商務部發言人回應，美方將 7 家中國相關機構列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。

美方多次以所謂「國家安全」、「支持中國軍隊現代化」等為由，濫用出口管制等措施，動用國家力量打擊他國企業和機構，對國際經貿秩序造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。

中方敦促美方立即停止錯誤做法, 並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

(圖片：中國商務部官網)

美國商務部週四指控，7 間中國實體參與建造中國軍方超級電腦、軍事現代化工作，和 (或) 大規模殺傷性武器 (WMD) 計劃，從事活動有悖於美國國家安全或外交政策利益，故予以制裁，增列入實體清單。

美國商務部長 Gina M. Raimondo 提到，商務部將充分利用其權力，以防止中國利用美國的技術來支持這些破壞穩定的軍事現代化努力。

涉及的 7 間實體包括：天津飛騰信息技術有限公司、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市信維微電子有限公司、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心、國家超級計算鄭州中心。