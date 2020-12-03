美國禁止從新疆生產建設兵團進口棉花製品 加大對北京施壓

川普政府禁止從一家與軍方有關的中國公司進口棉花，擴大對中國西部地區新彊的經濟壓力。美方指責，這家公司使用的是被拘留的維吾爾族穆斯林的強迫勞動。

美國國土安全部週三 (2 日) 表示，海關人員將扣押進口自新疆生產建設兵團 (XPCC)「含有棉花和棉花製品」的貨物。

此舉可能對參與向美國出售紡織品和服裝的公司產生全面影響，也是川普政府離任前，持續對中國施壓的措施，並留給總統當選人拜登後續處理。

國土安全部代理副部長 Ken Cuccinelli 發布聲明表示，川普總統和美國人民不會容忍中共政府踐踏人權的行為，不能允許美國企業「從奴工身上獲利」。

中國共產黨在 60 多年前成立新疆生產建設兵團，協助開發新疆地區，在 2015 年，這一組織生產中國 30% 的棉花。此前，美國財政部於 7 月份，禁止與此龐大的企業及準軍事實體的所有美元交易。

川普政府以及其他不滿北京的批評人士，已經把矛頭指向中國棉花，中國 80% 以上的棉花產自新疆地區，其中大部分又由新疆生產建設兵團生產。

國土安全部的最新行動，並未禁止進口所有產自新疆的棉花。但 Cuccinelli 稱，「中國製造標注的不僅僅是原產地，還是一個警告標籤。」

一位不願透露姓名的中國棉花貿易商說：「這幾乎阻止了所有中國棉紡織品的進口。」

貿易商稱，從特定供應商那裡鑑定棉花來源，將大大提高製造成本，只有少數幾家在複雜的紡織品供應鏈，中具有完全整合運營的大公司，才能確保沒有使用新疆生產建設兵團的產品。