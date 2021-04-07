聯發科攜三星 推全球首款Wi-Fi 6E 8K電視

聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日宣布，攜手三星發表全球首款支援 Wi-Fi 6E 的 8K 量子電視，搭載聯發科 Wi-Fi 6E 晶片，以及三星 8K QLED 高畫質螢幕，是雙方繼去年推出 Wi-Fi 6 8K 電視後，再次將智慧電視產業往前推進。

Wi-Fi 6E 為 Wi-Fi 聯盟最新推出的認證標準，除涵蓋 Wi-Fi 6 有的 2.4GHz 和 5GHz 兩組頻段外，主要新增 6GHz 頻段，可充分利用 160MHz 頻道和 6GHz 的未壅塞高頻寬，提供千兆級 (multi-gigabit) 傳輸速度和低延遲 Wi-Fi 體驗。

聯發科指出，Wi-Fi 6E 具備更低延遲、更大頻寬容量和更快傳送速度的優勢，可為通訊、AR/VR 甚至全景攝影等最新應用，提供更好的支援，因應未來連網裝置的爆炸性成長。

聯發科智慧裝置事業總經理游人傑表示，無論消費者用電視播放線上影片、玩遊戲或是健身等，都需要高速、穩定的網路連線，雙方合作為消費者帶來最新的智慧電視技術，支援豐富的場景應用。

聯發科也以先進無線連網技術，將 Wi-Fi 6/6E 整合到三星的 8K 電視中，共同推進全球高端智慧電視的發展。

聯發科此次搭載晶片為 MT7921AU，為高整合平台，支援最新的 Wi-Fi 6E 和 Bluetooth 5.2，傳輸速率達 1.2Gbps。

聯發科表示，公司長期為無線家庭網路與寬頻通訊晶片領域的領先創新者，擁有全球領先的 Wi-Fi 技術，並廣泛應用於全球產品，包括行動裝置、音訊解決方案、個人電腦、數位電視、藍光播放機、網路直播電視機上盒和網路攝影機等。

聯發科也與無線網路認證組織 Wi-Fi 聯盟保持緊密合作，確保產品支持最新的 Wi-Fi 規格；近期，聯發科裝置也被 Wi-Fi 聯盟選定為 Wi-Fi CERTIFIED 6 裝置的 Wi-Fi 6E 標準認證測試平台，成為全球最新技術標準的貢獻者。