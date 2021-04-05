LG正式宣布終止全球智慧型手機業務

在手機市場競爭激烈，以及連續多年虧損的情況下，南韓 LG 電子在今日 (5 日) 正式宣布退出智慧型手機業務。

該公司在一份聲明中表示，當前的手機庫存仍可出售，並且現有設備將繼續獲得售後支援和軟體更新。該公司預計將在 7 月底之前結束手機業務，但是 LG 也將持續利研發行動通訊相關的技術，例如 6G，以進一步增強其他業務領域的競爭力。

報導指出，自 2015 年第二季以來，LG 的行動相關業務一直處於虧損狀態。在去年，LG 的累計運營虧損達到近 5 兆韓元 (44 億美元)。有數據顯示，LG 電子智慧機部門是該公司最小的部門，僅佔第四季營收的 7.4%。

另外，LG 電子手機業務在北美市場中市占率排名第三、拉丁美洲排名第五，不過，在全球市場當中，LG 電子市占率僅有 2% 左右。

先前有知情人士表示，LG 電子曾與德國福斯汽車和越南最大民營企業集團 Vingroup 針對智慧型手機業務出售事宜進行談判，但最終似乎以失敗告終。在找不到買家的情況下，該公司可能選擇關閉相關產線，並退出該項業務。

有報導指出，LG 無法提升自家智慧型手機業務能力有部分是受到全球半導體晶片缺貨影響，該公司與南韓同業競爭對手三星電子不同，LG 不生產自己的智慧手機晶片。

先前，LG 與美國電子測試與測量公司是德科技，以及南韓新進科學技術研究 (KAIST) 簽署了合作夥伴關係協議。根據協議，雙方將合作開發兆赫輻射 (terahertz) 相關技術，兆赫輻射是 6G 通訊的關鍵頻段。該計畫的目標是在 2024 年完成 6G 相關研發。LG 預計 6G 網路有望於 2029 年實現商業化。