大立光每股擬配91.5元現金股利創新高 改寫台股紀錄

大立光 (3008-TW) 今 (22) 日董事會決議，去年盈餘每股擬配現金股息 91.5 元，創大立光股利配發及盈餘配發率新高，並可望改寫台股史上股利配發最高金額。以大立光今日收盤價 3510 元計算，現金殖利率達 2.64%。

分析師張陳浩指出，大立光去年盈餘配發率高達 50.03%，也超越市場預期。

大立光去年獲利衰退，股價表現不佳，豬年封關時股價達 4975 元，跌至 2 月 5 日台股鼠年封關當天 3050 元，股價跌幅 38.69%，張陳浩指出，大立光台中新廠發包興建，對資金有高度需求，董事會仍對去年盈餘配發 50.03%，將發出 122.74 億元股利，顯然有安撫市場投資人的意味。

大立光今也公布 2020 年經會計師簽證的財報，全年營收為 559.44 億元，毛利率 66.97&，年減 2.04 個百分點，稅後純益為 245.34 億元，年減 13.19%，每股純益 182.9 元。

大立光近 3 年股息配發率約在 35-40%，今天董事會決議配發去年股利的盈餘配發率高達 50.03%，創新高也優於預期。

大立光 1 月營收為 46.07 億元，創 7 個月來新低，月減 6.18%，年增 12.34%，表現持續低迷，不過由於去年春節休假落點在 1 月，因此今年單月營收明顯年增，而 2 月營收因工作天數少，估將低於 1 月。大立光目前接案開發手機鏡頭新產品的數量，仍與去年同期持平。

分析師黃漢成對大立光首季營收表現看法保守，估 2 月營收將下滑至全年最低，之後緩步回升，不過回升速度將不會太快。

大立光在台中工業區購入的三處建廠土地，2020 年已全數發包，執行長林恩平指出，最快 2023 年會有一個廠區加入營運。