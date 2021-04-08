市場樂觀看待經濟復甦 歐股衝上歷史新高

在美國聯準會承諾保持寬鬆的貨幣政策之後，人們對全球經濟復甦抱持樂觀態度，帶動歐洲股市周四 (8 日) 開盤走高，盤中創歷史新高。

格林威治時間 07:20，歐洲 STOXX 600 指數上漲 0.5%，報 436.3，礦業股、汽車製造商和零售商領漲，早盤漲幅達 0.7% 至 1%。

美國股市期貨在盤前交易中也走高，暗示華爾街可能延續漲勢，推動本周標普 500 指數升至創紀錄水準。

除聯準會會議紀要帶給市場的振奮之外，美國總統拜登周三在華盛頓發表談話，提及 2 兆美元的基礎建設計畫，以及預計提高公司稅率至 28%，他還表示，願意在增稅提議上進行談判。

英國和歐洲藥品監管機構周三宣布有關 AstraZeneca / 牛津大學疫苗的公告，也緩解一些市場疑慮。兩家機構均表示，儘管疫苗與非常罕見的凝血障礙之間可能存在聯繫，但注射疫苗的好處仍然大於其風險。英國表示，出於謹慎考慮，將向英國 30 歲以下的年輕人提供另一種疫苗。

AstraZeneca 早盤小漲 0.7%。

總部位於荷蘭的科技投資者 Prosus NV 上漲 1.6%，此前他們以 147 億美元的價格，出售了中國騰訊 2% 的股份，這是全球有史以來最大的大宗交易。