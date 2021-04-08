三星在美推出全新升級Galaxy A系列 強挖LG牆角

三星電子 (005930-KR) 週四 (8 日) 在美國公開新的 A 系列智慧型手機，期盼從同業的 LG 電子 (066570-KR) 手中搶下更多中低階手機的市占率。

LG 電子日前剛宣布撤出手機業務，三星電子隨即在週四在美國推出 Galaxy A42 5G 手機，也將於週五推出 Galaxy A52 5G、A32 5G 及 A12 等多款新機。另外，Galaxy A02s 也即將在月底的 4 月 29 日推出。

美國三星的行動產品管理副總 Drew Blackard 表示，這些完美產品可讓每個人以良好價格來購得兼顧品質及創新的三星智慧型手機。

三星這家全球最大的智慧型手機供應商，希望這幾款中低價格的 2021 年 Galaxy A 系列手機，能讓他們在美國市場的銷量加速衝刺，與 1 月上市的 Galaxy S 系列手機一起打拼。

根據 Counterpoint Research 的調查，2020 年第四季，三星電子在美國的智慧型手機市場排名第二、市占率 22.1%，遠落後蘋果 (AAPL-US)iPhone 的 60.1% 市占率。

三星在美國推出全新 Galaxy A 系列手機，將有助於侵蝕 LG 電子的市占率。而 LG 電子也在週一宣布，該公司持續虧損的智慧型手機部門將於 7 月 31 日退出市場。

依據 Counterpoint Research 的調查，在 2020 年第四季，LG 有 58% 的智慧型手機出貨、價格都低於 150 美元，另有 37% 介於 150 美元到 500 美元之間，意味著 LG 的智慧型手機營收，大多仰賴中低價格帶的產品。

而三星這回在美國市場推出的全新 Galaxy A 系列手機，價格都落在 500 美元以下。A32 5G 定價 279.99 美元、是三星首款不到 300 美元的 5G 手機。而 A02s 的起價更只要 109.99 美元。

LG 手機在美國市場拿下 9% 市占、排名第三。Counterpoint Research 的分析師 Yi Dong-keun 認為，三星 Galaxy A 系列手機靠著更加親民的價格，將奪取更多 LG 在預付型手機市場的占有率。