脫歐協議+美國紓困法案達陣 歐股全面走揚、德國DAX再締新猷

英國與歐盟上週達成歷史性脫歐貿易協議後，美國總統川普週日 (27 日) 正式簽署規模 9000 億美元的紓困法案，刺激投資人對風險資產的信心，歐股週一 (28 日) 全面走揚，德國 DAX 指數開盤再締新猷。

英國和歐盟於聖誕夜前夕正式簽署脫歐貿易協議，緩解市場對於英國無協議脫歐的擔憂情緒。另外，歷經數月掙扎，川普總統終於在週日簽署 2.3 兆美元的支出法案，其中包含 9000 億美元的紓困法案，為國內產業以及數百萬美國人提供救濟金，並避免聯邦政府陷入關門危機。

週日啟動的歐洲跨境疫苗接種計劃也幫助支持市場樂觀情緒，法國、德國、義大利、奧地利以及西班牙在內等國家正式啟動大規模疫苗接種作業，老人和醫務人員為首要接種對象，激勵人們對於經濟在明年下半年強勁反彈的希望。

截至台北時間下午 17 時許，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.7％，以汽車製造商和能源股漲幅最大，德國 DAX 指數漲 1.45%，法國 CAC 指數漲 1%，倫敦 FTSE 100 指數漲 0.1%。

其中，DAX 指數盤中一度突破今年 2 月高點，刷新歷史紀錄。

德國 DAX 指數日線圖 (圖：Investing.com)

因看好周期性股票，許多分析師認為，周期性股票佔比較大的 DAX 指數前景樂觀，預計 DAX 漲勢將持續至明年，平均預期自當前水平上漲近 4％