2021 年 4 月 10 日(星期六) 上午 9:00-12:30 在台北市中正紀念堂兩廳院藝文廣場,有一場由眾多愛護地球的企業聯合舉辦的「Keep the Sky Blue 公益嘉年華會」,當天有 1000 對親子讓愛轉動 Keep the Sky Blue 動態排字、親子以環保素材裝扮成藍天使者繞場走秀,以防治空污為主題的親子體能競賽及美語闖關遊戲、場中還有大型的捍衛藍天宣言牆供民眾拍照、呼籲等等…. 精彩可期!

園遊攤位收益將捐予兒童福利聯盟,培養弱勢家庭及偏鄉的孩子的地球公民素養!歡迎愛地球的人士共襄盛舉。來賓當日即可至 23 號攤位領取闖關卡和一張 50 元的免費園遊券參與活動,亦可依意願另購買公益園遊券,獻愛心又可盡情遊玩,完成 5 關闖關即可參加價值 27,000 元的空氣清淨機等豐富獎品的抽獎活動!歡迎 2-6 歲親子一起來度過一個有意義的歡樂假日。