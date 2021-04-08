疫苗接種點燃生醫行情 醫療股可望啟動輪動

各國陸續施打疫苗，炒熱生醫產業行情，根據統計，醫療類股對照美股的折價幅度已超越近 10 年平均水準，預期在類股輪動下，具有評價面優勢的醫療股將展開輪漲行情。

據高盛統計，過去 10 年醫療相對美股折價共有 5 次，期間平均約折價 14%，然而目前醫療股對照美股的本益比折價幅度高達 22%。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，近期醫療生技產業不論在實質面利多或題材面都具有優勢，顯示醫療產業或已來到反轉點，中長線預期將有超越整體股市的表現。

江宜虔指出，目前全球疫苗供應量能亟待擴大，除了疫苗研發廠商外，代工生產、研發過程中的實驗設備、檢測平台等，也將持續受惠龐大市場需求；此外，疫情加速遠距醫療、線上報到等服務類型，以及非侵入式的檢測、基因分析等新應用，都將是後疫情時代的受惠主題。

江宜虔說，在美國總統拜登的強力主導下，美國已成為施打進度最領先的先進國家之一，隨著 AstraZeneca、嬌生及諾和諾德陸續加入供貨，疫苗供應及接種正持續加速，美國力求在 7 月 4 日美國獨立紀念日假期時，盡可能回歸常態生活，可以預期中間過程能帶給醫療生技產業龐大的實質利多。

不過，近期受美債利率攀升影響，拖累中小型生技股回跌賣壓，但法人認為，拉回反而可視為逢低介入時點。

江宜虔指出，中小型生技股、生命科學工具與服務等類股往往以個股題材為主，在利率上揚期間股價表現更突出，整體平均表現約領先美股 4% 至 8%，加上現今整體醫療產業相對美股大盤折價，未來補漲行情值得期待。

在投資標的部分，法人建議可聚焦最具有創新動能的生技股及醫療器材產業，可望成為市場資金投資醫療類股的一大重點。