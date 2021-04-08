【野村投信】12年榮景再見，新一輪循環開始

焦點訊息：

台積電未來 3 年將計劃投入資本支出 1,000 億美元，用於產能擴充及先進製程研發，以面對因新冠疫情所引發的全球數位轉型、5G 與高效能運算（HPC）等激增需求。另訂 4/15 召開第一季法人說明會，屆時將揭露更多細節。

台股去年財報公布完畢，根據統計，去年第四季全體上市櫃公司盈餘高達新台幣 7,648 億元，創下歷史同期最佳紀錄，全年稅後純益達新台幣 2.46 兆元，年增率 21.9%。另一方面，去年稅後純益超過一個股本的上市櫃公司計有 113 家，大幅超越前年的 83 家；每股純益創下歷史新高的公司家數為 226 家，也超越前年的 149 家。

經理人觀點：

12 年榮景再見，新一輪循環開始：

從全球景氣週期的角度，「新冠疫情」是顆被突然按下的暫停鍵 (Pause)，還是一顆之於 2009 年以來長達近 12 年擴張榮景的停止鍵 (Stop)？我們分析各式各樣的總經指標，證實已有愈來愈多證據指向全球已進入新一輪的景氣循環週期。對台股投資人來說，面對景氣末升段與進入初升段的操作心態應是截然不同的，末段逢高站在賣方、初段則逢回站在買方，而且要盡你所能的拉高持股部位，爭取景氣擴張下的資本增值極大化。

推升本輪景氣的是生產力，不是通膨：

每次面對景氣推升主要動力來自通貨膨脹，還是生產力增長的問題，經濟學家們總會吵的面紅耳赤，不過這一回卻平和許多，大家的答案清一色落在生產力，即便目前看起來是個「萬物皆漲」的環境。我們的觀點則是放在廠商面對通膨的應對能力上，如今廠商仍具轉嫁上游成本的能力，終端也沒有庫存堆積的問題，這對投資人其實是不錯的訊息。

謹守投資「三勿」：

容我們再次老生常談，呼籲讀者們參考今年的操作心法：（一）勿追高：避免看到哪個妹子漂亮就去追哪個。（二）勿一味找便宜：低本益比通常不是好事，但萬一搭配每股盈餘可能上修的情境，又不排除能讓市場人士跌破眼鏡。（三）勿放過下跌時機：尤其每次 FOMC 會議前夕的市場浮動，多半就是逢低加碼的良機。

尋找更上游的半導體新歡：

我們重申台股今年的主軸在半導體產業，終端需求很可能超過大家想像（成熟製程尤其吃緊）。在選股上，我們也傾向往半導體更上游溯溪前進，例如全球只有五位同學有能力生產的「晶圓材料」，台灣同學又不經意地吃下其中一人，一來供應者減少，二來面對暴增的需求驅動及各國陸續主打半導體產業自主可控，這一塊想不旺，也難。

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