特斯拉Q1交車量超出預期 分析師上調目標價至1000美元

在美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在第一季交車量超出市場預期後，投行 Wedbush Securities 上調了對特斯拉的目標價至 1000 美元。

Wedbush 將特斯拉的目標價從 950 美元上調至 1,000 美元，此外，該行也表示，在長期牛市的的情況下，特斯拉更有望升至 1300 美元。特斯拉股價於週四收於 661.75 美元。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 也將特斯拉評級從「持有」上調至「跑贏大盤」。他在一份報告中表示，該行認為，特斯拉所發布第一季交車量是典範轉移。

在上週五，特斯拉發布了第一季的交車量，達到 18.48 輛，超過了 FactSet 先前預期的 16.8 輛。其中，有大約 18.3 萬台是 Model 3 及 Model Y 車款，其餘的則是 Model S 以及 Model X。

Ives 表示，儘管汽車業在目前面臨晶片短缺和各種供應鏈問題，但特斯拉全年交車量仍可能會超過 85 萬輛，延伸的目標則可能達到 90 萬輛。

此外，他也表示，中國地區的交車輛令人震驚，到了 2022 年，來自中國的交車輛有望達到整體的 40% 左右。另外，特斯拉在未來 3 到 4 年的盈利能力將顯著提高。

在先前，特斯拉高管曾表示，他們預計在 2021 年將實現成長。該公司在 2020 年共交付了 499,550 輛汽車，略低於市場預期。

年初至今，特斯拉股價下跌了 6.2%，但在過去 12 個月中該公司股價飆升了 628%。

Ives 在先前也表示對電動車市場樂觀看法，並預計電動車市場規模有望在未來 10 年內成長至 5 兆美元。在 2020 年，據市場研究公司 Fortune Business Insights 的估算，電動車市場價值約為 2500 億美元。